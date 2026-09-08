Gullit waarschuwt toptalent Yamal: 'Hoe serieus neem je het...?'

Ruud Gullit vindt dat zich bewuster moet worden van zijn status als wereldster. De vaste analist van Ziggo Sport waarschuwt de aanvaller in de uitzending voor de valkuilen buiten de lijnen en wijst daarbij naar een veelbesproken feestje met kleine mensen. Volgens de voormalig international moet het talent vooral op mentaal vlak nog stappen zetten.

De verwachtingen rondom de Spaanse rechtsbuiten zijn de afgelopen tijd tot ongekende hoogte gestegen. De tiener, die het donderdag opneemt tegen Feyenoord, veroverde afgelopen zomer de wereldtitel met Spanje en is woensdag genomineerd voor de Ballon d'Or. Door zijn prestaties wordt hij voortdurend vergeleken met Lionel Messi, maar die enorme aandacht brengt volgens Gullit ook gevaren met zich mee. "Ik denk dat hij vooral aan het mentale gedeelte moet werken", zo stelt de televisiepersoonlijkheid.

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Gullit refereert aan de controverse die vorig jaar ontstond na de achttiende verjaardag van de vleugelaanvaller. Tijdens dat besloten feest in juli waren artiesten met dwerggroei ingehuurd voor het entertainment, wat leidde tot een formele klacht en een verzoek tot onderzoek vanuit de Spaanse overheid. Dit incident toont volgens de oud-voetballer aan hoe snel het privéleven van een topspeler onder een vergrootglas ligt. "Hoe serieus neem je het dat je een van de beste ter wereld bent?" vraagt Gullit zich hardop af.

De zestiger benadrukt de kwetsbaarheid van de jonge sterspeler. "Wat er allemaal op je af komt als je 19 bent", vervolgt hij. "Iedereen wil wat van je en je bent ook afhankelijk van degene om je heen en daar kan het ook misgaan", klinkt het. "De ogen staan constant op hem gericht en hij moet voor dit soort dingen waken", aldus Gullit, die ook de entourage van de voetballer aanspreekt. "De mensen om hem heen moeten hem ook beschermen", zo besluit hij.

Rafael van der Vaart kijkt er op een andere manier naar en ziet op technisch vlak nauwelijks nog verbeterpunten bij de kersverse wereldkampioen. De collega-analist is vooral onder de indruk van de acties van de speler. "Hoe gemakkelijk hij mensen passeert, dat is gewoon uniek", geeft de oud-middenvelder aan. Toch plaatst ook Van der Vaart een kleine kanttekening bij de constante vergelijkingen met de Argentijnse legende. "We vergelijken hem vaak met Messi en hij laat ook regelmatig zien dat hij dat niveau aankan, maar hoelang houd je dat vol?" zo stelt hij de vraag over de langetermijnprestaties van het toptalent.