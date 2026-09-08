Jan Boskamp lyrisch over Feyenoord-talent: 'Die kan ook wel aardig ballen'

Jan Boskamp is enthousiast over de jonge talenten die momenteel doorbreken bij Feyenoord. De clubicoon genoot zondag van de invalbeurt van tegen NEC, maar ziet met nog een talent klaarstaan om door te breken.

De jonge linksbuiten geldt momenteel als een van de in het oog springende talenten binnen de selectie. Zinhagel, die in de zomer van 2024 de overstap maakte vanuit de jeugdopleiding van Ajax. Boskamp steekt zijn enthousiasme over de aanvaller niet onder stoelen of banken. "Dat is toch mooi?", begint de voormalig Feyenoorder zijn lofzang. "We hebben er aan de andere kant nog zo één, Zinhagel. Die kan ook wel aardig ballen, hoor", voegt Boskamp daaraan toe.

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Sinds de terugkeer van Van Bronckhorst krijgen spelers uit de eigen opleiding nadrukkelijk de kans om zich te bewijzen in de hoofdmacht. Naast Zinhagel braken recentelijk ook talenten als Jerayno Schaken door. Boskamp is lovend over deze ontwikkeling en de kwaliteit van de lichting. "Ik zie nu dat die jonge jongens van Varkenoord de ploeg beter maken. We hebben echt heel goede jeugd. Geloof me nou", aldus de analist.

Toch plaatst de Rotterdammer ook een kritische kanttekening bij het gelijktijdig inzetten van te veel onervaren krachten. "Ik weet dat ze jong zijn en we niet tien 17-jarigen moeten opstellen. Maar als ze de kans krijgen, moet je ze steunen", zo luidt het oordeel.

Zinhagel is volgens Boskamp het levende bewijs dat het vertrouwen vanuit de technische staf zich uitbetaalt op het veld. Terwijl jonge aanvaller zich opmaakt voor de komende wedstrijden, moet de lovende analist zelf noodgedwongen een stapje terug doen. Vanwege zware reumaklachten is Boskamp niet in staat om met Feyenoord mee te reizen naar Spanje, waar woensdag het Champions League-duel met FC Barcelona op het programma staat. Ondanks zijn fysieke afwezigheid in Camp Nou zal het clubicoon de verrichtingen de talenten op de voet blijven volgen.