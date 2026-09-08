Romano Postema kijkt uit naar romantisch weerzien met Nederlandse tegenstander

kijkt in gesprek met Voetbal International reikhalzend uit naar de aanstaande Champions League-campagne met Viking FK. De spits treft in het miljardenbal onder meer PSV en Feyenoord, maar vooral het duel met de Rotterdammers heeft voor hem een speciaal randje. Bij de huidige nummer drie van de Eredivisie komt hij namelijk zijn goede vriend tegen, met wie hij al sinds zijn jeugd samen op het veld staat.

De wegen van de twee voetballers kruisten elkaar voor het eerst bij de F'jes van de Groningse amateurclub GVAV. Later wisten beide talenten door te dringen tot het eerste elftal van FC Groningen, waarna hun carrières een andere wending namen. Waar Valente inmiddels is uitgegroeid tot aanvoerder bij Feyenoord, bewandelde Postema een langere route. Via verhuurperiodes aan FC Den Bosch, Roda JC en FC Emmen belandde de aanvaller uiteindelijk in juli bij de Noorse club.

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Toen Feyenoord als tegenstander uit de koker kwam, kon de spits zijn vreugde niet op. "Ik balde even extra mijn vuist toen Feyenoord als tegenstander uit de koker kwam", vertelt Postema in gesprek met het blad. De ontmoeting brengt veel herinneringen naar boven bij de speler. "Bij de amateurs hadden we een aardig team en we hebben daar van jongs af aan veel assists op elkaar gegeven. Echt geweldig dat we elkaar nu tegenkomen in de Champions League", aldus de spits.

De stap naar het hoogste Europese podium is een beloning voor een uiterst succesvol afgelopen seizoen. In dienst van FC Emmen kroonde Postema zich met 24 doelpunten tot topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, wat hem zijn transfer naar Scandinavië opleverde. Met de Noorse kampioen Viking FK wist hij zich vervolgens verrassend te kwalificeren voor de Champions League. Naast de ontmoetingen met Feyenoord en PSV, wachten er ook absolute krakers tegen Bayern München, Atlético Madrid, Napoli en Aston Villa.

Het contrast met vorig seizoen is immens groot voor de 24-jarige spits, die de uitwedstrijden tegen ploegen als TOP Oss inruilt voor affiches tegen de Europese elite. Hoewel het weerzien met zijn oude voetbalvriend Valente een speciale lading geeft aan de campagne, geniet hij ook van het grotere plaatje. "Ik kijk het meest uit om tegen al die grote spelers te staan", besluit de trefzekere aanvaller over het naderende avontuur.