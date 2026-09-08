Vier (!) Nederlandse speelsters genomineerd voor Ballon d'Or

Nederland is met liefst vier speelsters vertegenwoordigd bij de prestigieuze Ballon d'Or-verkiezing. De officiële shortlist met genomineerden is vandaag wereldkundig gemaakt. , , en Veerle Buurman maken allen kans op een onderscheiding.

Miedema, Brugts en Casparij staan op de lijst voor de Ballon d'Or Féminin, de prijs voor de beste vrouwelijke voetballer ter wereld. Daarmee maakt het drietal kans om zich te scharen tussen de absolute wereldtop. In totaal zijn er dertig namen geselecteerd voor deze uitverkiezing. Miedema geldt als gevestigde naam en is een van de bekendste Nederlandse kanshebbers, terwijl ook Brugts en Casparij een nominatie in de wacht hebben gesleept.

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Naast het genoemde trio is ook Buurman opgevallen met een nominatie, al doet zij mee in een andere categorie. De verdediger behoort tot de kanshebbers voor de zogeheten Kopa Trophy. Deze specifieke onderscheiding wordt uitgereikt aan het grootste talent in de voetbalwereld. Daarmee maakt de jeugdige speelster kans op de titel van beste jonge voetballer.

De definitieve winnaars van de zeventigste editie van het evenement worden later dit jaar bekendgemaakt. De uitreikingsceremonie staat gepland voor maandag 26 oktober. Ter ere van het jubileum vindt het gala deze keer plaats in Londen, wat een primeur is voor de organisatie. Met vier genomineerde speelsters is het in ieder geval nu al een bijzonder jaar voor het Nederlandse vrouwenvoetbal.