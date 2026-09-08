Kijkers gaan los op KNVB: 'Competitievervalsing!'

De bizarre ontknoping van het duel tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles leidt tot verontwaardiging bij veel kijkers. Op sociale media wordt zelfs veelvuldig gesproken van 'competitievervalsing' en het aanpassen van de reglementen van de KNVB.

De wedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles stond afgelopen zaterdag op het programma. Het duel werd echter na 65 minuten, bij een 1-3 voorsprong voor de bezoekers, definitief gestaakt omdat een deel van het thuispubliek tot twee keer toe over de schreef ging. Eerst belandde er vuurwerk op het veld, daarna een spervuur van plastic bekers.

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Dinsdagmiddag werden de resterende minuten vervolgens afgewerkt in een lege Galgenwaard. FC Utrecht produceerde een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer, toen Matisse Didden uit een hoekschop raak kopte. Vlak voor tijd redde spits Artem Stepanov vervolgens een punt voor de Domstedelingen, door een strafschop te benutten na een overtreding van Alfons Sampsted op Adrian Blake: 3-3.

Op X spreken meerdere kijkers hun onvrede uit over de gang van zaken. "KNVB, van harte gefeliciteerd met het belonen van wangedrag", schrijft iemand. "Lekker dan, FC Utrecht wordt door de KNVB beloond voor wangedrag supporters", meent iemand anders. "Dus als je ploeg niet lekker in de wedstrijd zit, twe keer vuurwerk gooien en je krijgt een nieuwe kans van de KNVB", schrijft een derde kijker.