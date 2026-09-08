Als het aan Jan Willem van Dop ligt, krijgen clubs waarvan de supporters dusdanig over de schreef gaan dat een wedstrijd gestaakt moet worden, een reglementaire 0-3 nederlaag aan de broek. Dat zegt de algemeen directeur van Go Ahead Eagles in de podcast De Bestuurskamer van FC Afkicken, naar aanleiding van de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van afgelopen zaterdag.

Go Ahead leek zaterdag hard op weg om de Domstedelingen de vierde nederlaag in vijf Eredivisieduels toe te brengen. Zover kwam het uiteindelijk niet, want scheidsrechter Martin van de Kerkhof besloot het duel in Stadion Galgenwaard niet uit te laten spelen nadat de thuissupporters tot twee keer toe over de schreef waren gegaan. Eerst legde hij de wedstrijd tijdelijk stil vanwege het gooien van vuurwerk, later werd de wedstrijd definitief gestaakt toen er bij een 1-3 tussenstand massaal bekers op het veld werden gegooid. Vanmiddag (dinsdag) worden de resterende 25 minuten vanaf 14.00 uur afgewerkt in een leeg stadion.

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Van Dop baalt van de gebeurtenissen in Utrecht. "Het is ontzettend jammer dat dit soort dingen gebeuren", zegt de Go Ahead-bestuurder. "Je ziet dat een kleine groep supporters dit gaat gebruiken om uiteindelijk een wedstrijd te beïnvloeden. Een negatieve situatie beïnvloedt het sportieve. Ik vind het ook ontzettend vervelend voor Utrecht dat het hen overkomt, die hebben te maken met een kleine groep die het verpest", aldus Van Dop.

Om wangedrag van de supporters in de toekomst te voorkomen, zou een de terugkeer van een 'ordedienst' op de tribunes weleens kunnen helpen, denkt Van Dop. "Het gaat er uiteindelijk om dat je met elkaar iets moet verzinnen en we kunnen wel zeggen dat we hopen dat er sociale controle op de tribunes moet komen, maar dat werkt gewoon niet zo. Vroeger was er sprake van een ordedienst, die stond tussen de supporters, daar moet zo’n club misschien ook aan gaan denken naar de toekomst toe. Die staan dan tussen de supporters en kunnen ze attenderen dat sommige dingen niet kunnen."

Ondertussen ondervindt Go Ahead nu hinder van het uitspelen van het duel met Utrecht. De club moet immers opnieuw afreizen naar de Domstad, bovendien wacht zaterdag alweer een thuiswedstrijd tegen FC Groningen (18.45 uur). Van Dop pleit dan ook voor een nieuwe regel: "Je zou in het reglementaire deel, ik zou zeggen, als het definitief gestaakt wordt en een ploeg mogelijk in het zadel wordt geholpen, dan zou ik gewoon een reglementaire 0-3 voorstellen", aldus de bestuurder.