Feyenoord heeft de transfer van naar Al-Ittihad volgens De Telegraaf bewust laten klappen. De Rotterdammers konden ruim veertig miljoen euro ontvangen voor de aanvaller, maar zouden daarmee een contractuele afspraak met de Vrienden van Feyenoord activeren.

Al-Ittihad legde naar verluidt ongeveer 42,5 miljoen euro op tafel. Feyenoord wees het voorstel af vanwege het ontbreken van een bankgarantie en onenigheid over de eerste betaling. Volgens de krant lag daar echter niet de werkelijke reden voor de mislukte deal. Aan Rotterdamse zijde zou nauwelijks bereidheid zijn geweest om tot een akkoord te komen.

Transfer Hadj Moussa raakt aandelen Feyenoord

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De achtergrond ligt bij de aandelen die de Vrienden van Feyenoord bezitten. Afhankelijk van de hoogte van een positief transfersaldo is Feyenoord contractueel verplicht een gedeelte van hun belang van 49 procent terug te kopen. De miljoenenopbrengst van Hadj Moussa zou die bepaling in werking hebben laten treden.

De Vrienden van Feyenoord zouden juist niet uitgekocht willen worden. Algemeen directeur Robert Eenhoorn, die volgens de krant door deze groep naar voren is geschoven, liet eerder al weten het onwaarschijnlijk te vinden dat Feyenoord deze maand 25 procent van de aandelen voor 17,5 miljoen euro terugkoopt. Een definitief besluit volgt deze maand.

Voormalig directeur Dennis te Kloese had juist afgesproken dat Feyenoord de aandelen gefaseerd zou terugkopen. Na een eerste tranche van 25 procent zou in september 2028 het resterende deel voor nog eens 17,5 miljoen euro volgen.

Ondertussen blijft Hadj Moussa speler van Feyenoord, dat daarmee een transfersom van ruim veertig miljoen euro heeft laten lopen.