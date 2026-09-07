Pol van Boekel is bezig aan zijn laatste maanden in de voetballerij, weet Mike Verweij te melden. De scheidsrechter, zaterdag nog actief als VAR bij Ajax – PSV, zou rond de jaarwisseling met pensioen gaan.
Van Boekel voetbalde van 1994 tot 2000 zelf bij VVV-Venlo op het tweede niveau, voordat hij in 2004 debuteerde als scheidsrechter in het betaald voetbal. In de Eredivisie floot hij al 337 wedstrijden, terwijl Van Boekel ook interlands en Europees clubvoetbal toevertrouwd kreeg.
“Pol van Boekel, die op weg is naar Porto omdat hij de VAR is bij Porto - Manchester City, staat op het punt om met voetbalpensioen te gaan”, beweert Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Volgens mij is het de bedoeling dat hij in december of januari stopt.”
Van Boekel werd bekritiseerd omdat hij als VAR niet ingreep bij een overtreding van Ruben van Bommel bij Ajax – PSV. Daardoor bleef de gele kaart staan toe scheidsrechter Sander van der Eijk toekende, maar volgens scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen had Van Bommel rood moeten krijgen.
“Er is wat discussie of ze met hem door moeten gaan of niet. Maar dan moet je niet te veel van dit soort beslissingen nemen, of eigenlijk vergeten te nemen”, zegt Verweij, waarna Valentijn Driessen aangeeft dat de KNVB wellicht nog een poging moet ondernemen om Van Boekel op andere gedachten te brengen
“De UEFA geeft hem nu de enige serieuze wedstrijd die gespeeld wordt in de eerste ronde van de Champions League. Dan schuift de KNVB hem toch niet zomaar aan de kant?”, zegt Driessen. “Daar moet je wel twee keer over nadenken.”
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