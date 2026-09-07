Live voetbal 2

'Hij doet geen vlieg kwaad, maar wordt nu opeens helemaal wild bij Ajax'

7 september 2026, 18:22
Ruzie bij Ajax - PSV
Foto: © Imago
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Wim Kieft heeft gelachen om de opstootjes in de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3). Na een overtreding van Ruben van Bommel sloeg de vlam in de pan. In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt de rol van Davy Klaassen uitgelicht.

Van Bommel beging in de slotfase van de wedstrijd een forse overtreding op Bouwman, waar hij een gele kaart voor kreeg. Op het veld ontstond direct ruzie; enkele minuten later was het aan de zijlijn opnieuw raak. Meerdere spelers

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Scheidsrechter Sander van der Eijk gaf gele kaarten aan Klaassen, Youri Baas, Ivan Perisic, Lutsharel Geertruida en Steven Berghuis na de schermutselingen, bovenop de gele kaart die Van Bommel al had ontvangen.  Klaassen was op dat moment wisselspeler, want hij was in de 54ste minuut al gewisseld.

“Al die spelers van Ajax die na de overtreding van Van Bommel het veld bestormen… Ik zou me daar nooit geroepen toe voelen”, zegt Kieft lachend. “Klaassen gaat er ook volledig in mee, maar die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen. Dat is een hartstikke lieve jongen. Maar het leek een beetje op Argentijns temperament.”

Van der Gijp drijft spot met Klaassen

René van der Gijp moest lachen om het gedrag van Klaassen: “’Houd me tegen, houd me tegen!’”, zegt hij spottend. Volgens Kieft had Van Bommel wel een rode kaart moeten krijgen. “Natuurlijk was het een rode kaart, maar de totale verontwaardiging in Nederland erover gaat wel ver. Het was wel wild en onbesuisd. Maar slaat het allemaal niet een beetje door?”

De voormalig spits van zowel Ajax als PSV vindt het nog veel te vroeg om de Eindhovenaren als de gedoodverfde kampioen aan te wijzen. ”PSV is nog geen kampioen, maar speelt wel aardig. Ik heb me kostelijk vermaakt. De wedstrijd was ook leuk omdat het zo slecht was. Dan vallen er veel doelpunten.”

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flaco
68 Reacties
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367 Likes
flaco
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je kunt merken dat Kieft het voetbal niet echt heeft gevolgd de laatste jaren of dat zijn geheugen hem danig in de steek aan het laten is. Bijv. de bijtende beweging naar Ramalho kun je anders toch echt niet gemist hebben.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

flaco
68 Reacties
1.040 Dagen lid
367 Likes
flaco
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

je kunt merken dat Kieft het voetbal niet echt heeft gevolgd de laatste jaren of dat zijn geheugen hem danig in de steek aan het laten is. Bijv. de bijtende beweging naar Ramalho kun je anders toch echt niet gemist hebben.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Ajax - PSV

Ajax
1 - 3
PSV
Gespeeld op 5 sep. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
4
1
2025/2026
Ajax
31
8
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Fortuna
5
2
10
5
Excelsior
4
7
9
6
Ajax
4
4
7
7
Twente
4
4
7
8
GAE
4
2
7

Complete Stand

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