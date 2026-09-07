Wim Kieft heeft gelachen om de opstootjes in de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3). Na een overtreding van Ruben van Bommel sloeg de vlam in de pan. In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt de rol van uitgelicht.

Van Bommel beging in de slotfase van de wedstrijd een forse overtreding op Bouwman, waar hij een gele kaart voor kreeg. Op het veld ontstond direct ruzie; enkele minuten later was het aan de zijlijn opnieuw raak. Meerdere spelers

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Scheidsrechter Sander van der Eijk gaf gele kaarten aan Klaassen, Youri Baas, Ivan Perisic, Lutsharel Geertruida en Steven Berghuis na de schermutselingen, bovenop de gele kaart die Van Bommel al had ontvangen. Klaassen was op dat moment wisselspeler, want hij was in de 54ste minuut al gewisseld.

“Al die spelers van Ajax die na de overtreding van Van Bommel het veld bestormen… Ik zou me daar nooit geroepen toe voelen”, zegt Kieft lachend. “Klaassen gaat er ook volledig in mee, maar die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen. Dat is een hartstikke lieve jongen. Maar het leek een beetje op Argentijns temperament.”

Van der Gijp drijft spot met Klaassen

René van der Gijp moest lachen om het gedrag van Klaassen: “’Houd me tegen, houd me tegen!’”, zegt hij spottend. Volgens Kieft had Van Bommel wel een rode kaart moeten krijgen. “Natuurlijk was het een rode kaart, maar de totale verontwaardiging in Nederland erover gaat wel ver. Het was wel wild en onbesuisd. Maar slaat het allemaal niet een beetje door?”

De voormalig spits van zowel Ajax als PSV vindt het nog veel te vroeg om de Eindhovenaren als de gedoodverfde kampioen aan te wijzen. ”PSV is nog geen kampioen, maar speelt wel aardig. Ik heb me kostelijk vermaakt. De wedstrijd was ook leuk omdat het zo slecht was. Dan vallen er veel doelpunten.”