Kenneth Perez: 'Na één helft bij Ajax - PSV denk je: die moet naar PSG of Bayern!'

Kenneth Perez vond een ijzersterke indruk maken in de competitiewedstrijd tussen Ajax en PSV. Het was daarom jammer dat de achttienjarige middenvelder niet in staat bleek om de wedstrijd af te maken, zegt Perez maandagavond bij Voetbalpraat.

Mokio had een basisplek bij Ajax en werd na 73 minuten gewisseld, nadat hij werd geveld door kramp. “Kijk, als Mokio na één helft was gestopt, had je gezegd: die moet bij Paris Saint-Germain of Bayern München voetballen. Maar vervolgens is hij de eerste met kramp, de eerste die op is. En dat is dus natuurlijk niet voldoende om in die wedstrijden in de Champions League, met het allerhoogste tempo, mee te kunnen”, weet Perez.

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“Dan houdt hij het tien minuten vol en dan wordt hij weggeblazen. Het was wel jammer, want wat was hij goed en wat is hij vaardig”, zegt de voormalig middenvelder. Tafelgenoot en journalist Willem Vissers erkent: “Die stap moet hij nog zetten. En de vraag is: kan hij die stap zetten? Bij Ajax zitten ze al jaren te zeuren om een zes, Ze hebben Amrabat gehaald, omdat ze Mokio toch niet goed genoeg zullen vinden voor het niveau dat ze nastreven.”

“Het probleem is: je kunt die stappen niet zetten als je niet voetbalt”, weet Perez. “En het probleem in Nederland is: als je niet voetbalt, dan voetbal je ook echt nergens. Als je niet in het eerste speelt, dan speel je niet in Jong. Maar ja, het is ook zijn eigen schuld, want als hij dit elke keer zou opbrengen, ook bij Excelsior-uit, dan hadden ze nooit een ‘zes’ moeten halen.”