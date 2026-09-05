Aaron Bouwman met ademhalingsproblemen naar ziekenhuis na Ajax - PSV

is na de topper tussen Ajax en PSV (1-3) naar het ziekenhuis gebracht. De verdediger van de Amsterdammers hield aan de harde botsing met Ruben van Bommel klachten aan zijn ribben over en had bovendien moeite met ademhalen. Ajax-trainer Míchel Sánchez maakt na afloop duidelijk dat nader onderzoek noodzakelijk was.

“Aaron wordt onderzocht. Hij is op weg naar het ziekenhuis om scans te ondergaan”, vertelt Míchel tijdens zijn persconferentie. “Hij had last van zijn ribben en had moeite met ademhalen. Het belangrijkste is de gezondheid van Aaron.”

Harde botsing zorgt voor enorme commotie

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Bouwman werd in de tachtigste minuut hard geraakt door Van Bommel. De PSV-aanvaller kwam met hoge snelheid het duel in, terwijl de Ajax-verdediger met zijn hoofd naar de bal ging. Bouwman bleef na de botsing op de grond liggen en moest uiteindelijk de strijd staken.

Direct daarna ontstond een opstootje. Youri Baas ging verhaal halen bij Van Bommel, waarna spelers van beide ploegen zich ermee bemoeiden. Scheidsrechter Sander van der Eijk hield het voor Van Bommel bij geel. Volgens Davy Klaassen omschreef de arbiter de botsing als ‘ongelukkig’.

“Ik zag dat Van Bommel eigenlijk net te laat vol op Aaron inklapte. Voor mij is het niks anders dan rood, maar misschien ben ik heel gek daarin”, zei Klaassen bij ESPN. Over zijn gesprek met Van der Eijk voegde hij toe: “Maar hij noemde het ‘ongelukkig’. Ja, daar moet je het dan maar mee doen. Hij is de scheids...”

Ook de analisten van ESPN waren overtuigd dat rood op zijn plaats was. Arnold Bruggink stelde: “Dit was absoluut een rode kaart.” Hugo Borst ging nog verder en omschreef de actie zelfs als een ‘moordaanslag’.

Van Bommel aangeslagen in kleedkamer

Peter Bosz nam zijn speler na afloop juist in bescherming. Volgens de PSV-trainer was Van Bommel zwaar aangeslagen door wat er met Bouwman was gebeurd.

“Ik kom net bij Ruben vandaan. Die is heel aangedaan in de kleedkamer. Hij was de enige die niet mee feestgevierd heeft in de kleedkamer, omdat dit absoluut zijn bedoeling niet was. En ja, als je dan ziet hoe die jongen van het veld gaat, dat is niet leuk”, aldus Bosz.