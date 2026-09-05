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Steven Berghuis laat zich op clubkanalen van Ajax hard uit over Heitinga, Grim en García

5 september 2026, 14:40   Bijgewerkt: 14:59
Steven Berghuis
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
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Steven Berghuis merkt dat het er dit seizoen flink anders aan toegaat bij Ajax, zo vertelt hij tegenover de eigen clubkanalen. De routinier van de Amsterdammers stelt dat het niet meer ‘kop of munt’ is bij de ploeg, in tegenstelling tot het hele vorige seizoen.

Na een rampzalig seizoen haalde Jordi Cruijff een bezem door de selectie en haalde hij de ene na de andere speler naar Ajax. Ook Míchel Sánchez werd al vroeg aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Berghuis ziet verschillen met vorig seizoen, toen de Amsterdammers geen successen kenden onder John Heitinga, Fred Grim en Óscar García.

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“Vorig jaar had ik af en toe het gevoel voor de wedstrijd dat het wel kop of munt was. Je wist niet helemaal wat je kon verwachten”, aldus de oud-speler van aartsrivaal Feyenoord. Berghuis hoopt dat er een team wordt gevormd waar iedereen weet wat er van elkaar wordt verwacht. “Zodat je niet meer van dat kop of munt afhankelijk zijn, maar van tevoren weet dat als we dit doen, dat Ajax dan gaat winnen. Dan gaan we de verwachtingen waarmaken”, zegt hij.

Of daar dan een prijs bij hoort? Berghuis laat zich uit over de doelstelling: “Of je dan een prijs pakt of niet... Dat je competitief bent en het gevoel hebt dat je tegenstanders de baas bent, onafhankelijk van het resultaat. Dat het Ajax-publiek trots is op het team en dat we niet afhankelijk zijn van de vorm van de dag.”

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"Aldus de oud-speler van aartsrivaal Feyenoord." Waarom moet dat er nou (weer) bijgeschreven worden? Hij is ook oud speler van concurrent AZ en concurrent Twente moet dat er ook bij?

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.230 Reacties
1.439 Dagen lid
5.969 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

"Aldus de oud-speler van aartsrivaal Feyenoord." Waarom moet dat er nou (weer) bijgeschreven worden? Hij is ook oud speler van concurrent AZ en concurrent Twente moet dat er ook bij?

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Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
3
1
2025/2026
Ajax
21
4
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
10
10
3
Feyenoord
4
4
8
4
Ajax
3
6
7
5
GAE
4
2
7
6
Fortuna
4
1
7

Complete Stand

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