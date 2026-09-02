Hans Kraay junior onthult opvallend gesprek met Steven Berghuis na Telstar – Ajax

ligt niet wakker van de komst van naar Ajax, zo vertelt Hans Kraay junior naar aanleiding van een gesprek dat hij voerde met de routinier van de Amsterdammers. Berghuis zou er geen probleem mee hebben als hij daardoor weer verhuist naar het middenveld.

Berghuis was afgelopen zondag ouderwets op dreef bij Ajax. De 34-jarige, die volgens Voetbal International ‘als hij wil’ mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, maakte een prachtige 0-2 en gaf de assist bij de 0-1 en 0-3. En dat terwijl aankoop Tsygankov toekeek vanaf de tribunes in Velsen-Zuid.

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Bij VI krijgt Kraay junior de vraag of Berghuis zich zorgen moet gaan maken over zijn positie. “Nee hoor. Ik heb na afloop van Telstar-Ajax een tijdje met Steven gesproken, en hij vindt het prima om op 10 te spelen. Hij vindt het totaal geen probleem om hangend aan de rechterkant te voetballen, wordt totaal niet nerveus dat rechtsbuiten Tsygankov is aangetrokken”, zegt de journalist in zijn column.

“Steven Berghuis is in een fase van zijn voetbalcarrière gekomen waarin hij alleen nog wil genieten en op welke positie dan ook gretigheid zal uitstralen. En als hij de strijd aan moet gaan met Tsygankov, dan slaapt hij er geen minuut minder door”, vervolgt de presentator van ESPN. “Als hij de strijd aan moet gaan met Davy Klaassen, dan halen Berghuis en Klaassen het beste uit zichzelf naar boven. Nee, Steven Berghuis, 34 jaar jong, heeft totaal geen frustraties of irritaties.”