Inzameling gestart voor bijzonder standbeeld overleden Rob Dieperink

Stichting Borculo Sint Nicolaasstad is een crowdfunding gestart om een bijzonder eerbetoon te realiseren voor de overleden Rob Dieperink. De organisatie wil een bronzen standbeeld van Sint Nicolaas laten maken ter nagedachtenis aan de voormalig scheidsrechter. Hiermee moet het beeld een blijvende herinnering worden aan de man die jarenlang een drijvende kracht was achter de lokale Sinterklaastraditie.

De voormalig arbiter en videoscheidsrechter in het betaald voetbal overleed in juli plotseling op 38-jarige leeftijd. Buiten de landelijke en internationale voetbalvelden was hij vooral geliefd in zijn eigen woonplaats. Sinds 2019 vertolkte hij daar de rol van Sinterklaas. Met zijn enorme betrokkenheid en passie groeide hij uit tot een van de gezichten van de stichting en gaf hij het evenement een flinke impuls.

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Voor de realisatie van het kunstwerk is een bedrag van 11.500 euro nodig. De stichting doet daarom een beroep op inwoners, vrijwilligers, ondernemers en verenigingen om via de inzamelingsactie een bijdrage te leveren. "Een monument dat toekomstige generaties zal herinneren aan de rijke Sint Nicolaastraditie van Borculo én aan de man die deze traditie nieuw elan gaf", schrijft Borculo Sint Nicolaasstad. In het monument wordt, met instemming van de familie, de unieke vingerafdruk van de inwoner van Borculo verwerkt.

De stichting hoopt met de crowdfunding voldoende geld op te halen om het bronzen beeld op een prominente plek in Borculo te kunnen realiseren. Wanneer het standbeeld ter ere van de voormalig KNVB-arbiter precies onthuld gaat worden, is op dit moment nog niet officieel bekendgemaakt.