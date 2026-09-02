Mohamed Abdalla heeft maandagavond grote indruk gemaakt bij Jong Ajax. Supporters van de Amsterdamse club komen op social media superlatieven tekort om het optreden van de zestienjarige middenvelder tegen Jong PSV te duiden.

Abdalla staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Ajax. De middenvelder kwam destijds voor een bescheiden opleidingsvergoeding over van PSV en staat al enige tijd bekend als een van de grootste beloften uit de opleiding van Ajax.

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Abdalla kreeg afgelopen juli in het Conference League-duel met FK Vojvodin (1-4 overwinning) voor het eerst minuten in de hoofdmacht van Ajax en maakte meteen grote indruk door te scoren. Hij zat daarna nog tweemaal bij de wedstrijdselectie van hoofdtrainer Míchel, maar lijkt zich voorlopig vooral te moeten richten op Jong Ajax.

Maandagavond maakte Abdalla indruk in het Keuken Kampioen Divise-duel van Jong Ajax met Jong PSV (1-1). De Nederlands jeugdinternational, die tevens de Soedanese nationaliteit heeft, vormde het Amsterdamse middenveld samen met Mark Verkuijl en toonde diverse keren zijn klasse.

Zo creëerde hij in de eerste helft op indrukwekkende wijze een opgelegde kans voor Emre Ünüvar: Abdalla zette vanaf eigen helft een indrukwekkende dribbel, passeerde twee tegenstanders op snelheid door de as van het veld en zette Ünüvar vervolgens met een fijne steekpass alleen voor de doelman. De spits wist de kans vervolgens niet te benutten.

Abdalla etaleerde later in de wedstrijd nog een aantal keer zijn klasse en heeft met zijn optreden de tongen losgemaakt op social media. “Die lijkt al wat stapies verder dan de rest van het veld”, schrijft een kijker bijvoorbeeld op X. Iemand anders voegt daaraan toe: “Buitencategorie talent net als Ouazane. Ik hoop stiekem dat er nog speeltijd in 1 komt voor hem.” Weer iemand anders: “Het verloren broertje van Bellingham.”

Weer een andere kijker verwacht dat Abdalla op korte termijn al kan uitgroeien tot een geduchte concurrent voor zomeraanwinst Sofyan Amrabat. “Amrabat moet zorgen dat hij razendsnel levert. Anders is hij er voor de winterstop alweer uitgespeeld.”