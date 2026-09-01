Feyenoord werkt aan komst van Reiss Nelson

Feyenoord werkt aan een terugkeer van , zo meldt FR12.nl dinsdagavond. De Engelse aanvaller speelde in het seizoen 2021/22 al eens op huurbasis in De Kuip.

Nelson is momenteel clubloos. De 26-jarige linksbuiten stond tot voor kort onder contract bij Arsenal, maar de samenwerking werd deze week in onderling overleg beëindigd.

Nelson is daardoor momenteel transfervrij en daar wil Feyenoord van profiteren: volgens FR12.nl probeert de Rotterdamse club hem terug te halen naar De Kuip. Nelson zou zelf wel welwillend staan tegenover een terugkeer bij Feyenoord.

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Nelson speelde in het seizoen 2021/22 al op huurbasis voor Feyenoord. Hij speelde destijds in alle competities 32 wedstrijden en kwam daarin tot 4 doelpunten en 7 assists. Ditmaal zou de aanvaller zich op permanente basis aan Feyenoord moeten verbinden.

Het afgelopen seizoen werd Nelson door Arsenal verhuurd aan Brentford. Dat werd geen doorslaand succes: hij kwam in alle competities tot slechts 1 doelpunt en 2 assists in 14 duels.