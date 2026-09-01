Feyenoord in onderhandeling met Celtic na bod op overbodige verdediger

Feyenoord is dinsdag in onderhandeling geraakt met Celtic over een uitgaande transfer van . De Schotse topclub heeft inmiddels een officieel eerste bod uitgebracht op de rechtsback, zo meldt FR12. Over de exacte hoogte van dit voorstel is vooralsnog niets bekend. Feyenoord en de club uit Glasgow spreken momenteel over de voorwaarden, waarbij zowel een definitieve overstap als een huurconstructie op tafel ligt.

De interesse vanuit Schotland werd vandaag concreet gemaakt met de formele aanbieding. Ook Lotomba zelf staat open voor een vertrek naar Celtic. De 27-jarige Zwitser beschikt in Rotterdam nog over een contract dat doorloopt tot medio 2027. Binnen de clubleiding wordt de vleugelverdediger echter gezien als een speler die bij een goed bod mag vertrekken om ruimte te maken in het salarishuis.

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Dat Celtic juist nu doorschakelt heeft alles te maken met personele problemen in de achterhoede. Vaste waarde Alistair Johnston heeft een blessure opgelopen en is naar verwachting tot oktober of november uitgeschakeld. Assistent-trainer Shaun Maloney bevestigde vandaag dat de club de markt actief verkent voor extra defensieve dekking. "We kijken momenteel heel gericht naar versterkingen voor de achterhoede om de balans in de selectie te waarborgen." De komst van een extra rechtervleugelverdediger moet de druk op de jonge spelers in de selectie verlichten.

Onder de nieuwe hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst moet Lotomba het dit seizoen voornamelijk doen met invalbeurten. In de huidige Eredivisie kwam de mandekker tot dusver twee keer in actie, goed voor in totaal 34 speelminuten. Daarin wist de Zwitser wel één assist af te leveren. Technisch directeur Dévy Rigaux is momenteel bezig met een grote schoonmaak van de selectie, waardoor een vertrek van de rechtsachter in de plannen past.

Bij het afronden van de deal heeft de club uit Glasgow een belangrijk voordeel ten opzichte van Feyenoord. De Schotse transfermarkt blijft namelijk open tot donderdag 3 september om 17:00 uur lokale tijd. Hierdoor heeft Celtic ook na het passeren van de Nederlandse Deadline Day nog de ruimte om inkomende zaken te doen en de laatste details rondom de komst van de Feyenoorder af te ronden.