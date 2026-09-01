Mykhailo Mudryk verlaat Chelsea en maakt prachtige transfer

heeft een fraaie transfer te pakken. Chelsea maakt dinsdagavond laat bekend de Oekraïense vleugelaanvaller voor één seizoen elders in de Premier League te stallen.

Mudryk maakte in januari 2023 voor ongeveer zeventig miljoen euro de overstap van Shakhtar Donetsk naar Chelsea. Hij speelde 73 officiële wedstrijden en maakte 10 doelpunten voor The Blues, alvorens hij in november 2024 werd teruggeworpen door een forse schorsing.

Bij een routinecontrole op het gebruik van doping kwam een afwijkende uitkomst aan het licht. In december 2024 volgde een voorlopige schorsing, waarna in juni 2025 de officiële aanklacht wegens het overtreden van de dopingregels werd ingediend.

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Mudryk kreeg vervolgens in april 2026 nog een schorsing van vier jaar opgelegd. Hij ging tegen die straf in beroep bij het internationale sporttribunaal CAS. Na een langdurige juridische strijd werd zijn periode van uitsluiting nu vastgesteld op de tijd die hij al heeft uitgezeten.

Mudryk sloot deze zomer weer aan bij de hoofdmacht van Chelsea, maar heeft op dit moment weinig perspectief bij de Londense club. De 25-jarige linksbuiten krijgt echter een prachtig podium om weer wedstrijdritme op te doen en zichzelf in de kijker te spelen, want Chelsea maakt dinsdagavond bekend hem voor één seizoen te stallen bij stads- en competitiegenoot Tottenham Hotspur.

In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen, waardoor Mudryk volgend jaar normaal gesproken weer terugkeert bij Chelsea. Zijn contract op Stamford Bridge loopt nog door tot medio 2031.