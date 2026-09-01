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Joshua Zirkzee krijgt op laatste moment zeer fraaie transferoptie

1 september 2026, 22:24
Joshua Zirkzee
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
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Joshua Zirkzee kan Manchester United in het slot van de zomerse transfermarkt mogelijk nog verlaten. Transferjournalist Fabrizio Romano meld dinsdagavond op X dat de 25-jarige Nederlandse aanvaller binnen de Premier League kan verkassen.

Zirkzee heeft er twee seizoenen op zitten bij Manchester United. De voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag en Feyenoord maakte in de zomer van 2024 voor 42,5 miljoen euro de overstap van Bologna, maar brak nog niet door op Old Trafford.

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In zijn debuutjaar kwam Zirkzee in alle competities tot 49 wedstrijden voor Manchester United. Daarin was hij goed voor 7 doelpunten en 3 assists. Het afgelopen seizoen bleef de teller steken op slechts 2 treffers en 1 assist in 26 officiële duels.

Zirkzee beschikt over weinig perspectief bij Manchester United en kan op korte termijn mogelijk nog vertrekken. Everton heeft bij de Engelse grootmacht namelijk geïnformeerd naar de zesvoudig Oranje-international.

Een mogelijke overgang van Zirkzee naar Everton hangt echter samen met de toekomst van Folarin Balogun. Laatstgenoemde stond op het punt om voor vijftig miljoen euro over te komen van AS Monaco, maar kwam dinsdag niet door de medische keuring bij Everton. Mocht de transfer van de Amerikaanse spits definitief afketsen, dan lijkt Zirkzee dus in beeld te komen bij The Toffees.

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Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 25 jaar (22 mei 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Man Utd
0
0
2025/2026
Man Utd
24
2
2024/2025
Bologna
-
-
2024/2025
Man Utd
32
3

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