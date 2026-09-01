Een akkoord tussen Ajax en Sunderland over de transfer van 'is binnen handbereik', zo meldt De Telegraaf dinsdagochtend. De Ivoriaanse linksbuiten moet op huurbasis overkomen naar Amsterdam, waar hij geldt als de vervanger van Mika Godts. Daarbij zou tevens een optie tot koop op tafel liggen.

Gisteren (maandag) werd al duidelijk dat de 24-jarige Adingra de opvolger voor Godts moet gaan worden. Waar het Engelse Sky Sports zelfs al repte van een akkoord tussen beide clubs, stelt De Telegraaf dat dat er nog niet ligt, maar dus wel nadert.

Artikel gaat verder onder video

Ajax-watcher Mike Verweij van de ochtendkrant spreekt van een 'stunt van jewelste'. "Omdat hij ook werd begeerd door een handvol Premier League-clubs, AS Roma en RB Leipzig", aldus de journalist, die meer details prijsgeeft over de onderhandelingen. "Op tafel ligt op dit moment een voorstel, waarin Ajax een totaalbedrag – salaris en een huursom – van 3,8 miljoen euro betaalt. Daarnaast bedingt Jordi Cruijff in het geval dat het tot een definitief akkoord komt een optie tot koop van naar verluidt zestien miljoen euro", schrijft Verweij.

Adingra heeft nog een contract tot medio 2030 bij Sunderland. Vanwege een voetblessure heeft hij dit seizoen nog geen minuten kunnen maken, maar hij wordt wel spoedig terugverwacht. De Ivoriaan debuteerde in het profvoetbal bij FC Nordsjaelland en stapte in 2022 over naar Brighton & Hove Albion voor een bedrag van acht miljoen euro. de club verhuurde hem direct voor een seizoen aan Union Sint-Gillis, waarna hij weer terugkeerde in Brighton. Namens The Seagulls kwam Adingra tot zestig wedstrijden in de Premier League, waarin hij acht keer scoorde. Sunderland betaalde in 2025 zo'n 24,4 miljoen euro om Adingra binnen te halen. Na een moeizame start werd hij in de winterstop verhuurd aan AS Monaco, waarvoor hij veertien competitiewedstrijden speelde en driemaal scoorde.