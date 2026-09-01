lijkt op de Engelse Deadline Day nog een fraaie transfer te gaan maken, zo meldt Voetbal International. Burnley zou in onderhandeling zijn met promovendus Ipswich Town over de 28-jarige Nederlander.

Flemming doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard. In de zomer van 2022 stak hij Het Kanaal over en tekende hij bij Millwall, dat hem twee jaar later verhuurde aan Burnley. Die club nam de aanvaller in de zomer van 2025, na de promotie naar de Premier League, voor ruim 8 miljoen euro definitief over.

Artikel gaat verder onder video

Op het hoogste niveau kende Flemming een prima seizoen: in 29 wedstrijden was hij 11 keer trefzeker. Daarmee kon hij echter niet voorkomen dat Burnley op de negentiende plaats eindigde, en derhalve rechtstreeks degradeerde naar de Championship. Dit seizoen is de spits alweer op dreef, met twee doelpunten in de eerste twee speelronden. De kans bestaat echter dat Flemming zijn laatste wedstrijd voor Burnley inmiddels heeft gespeeld.

Ipswich Town is namelijk druk doende om Flemming binnen te hengelen. De promovendus gaf deze zomer al zo'n 200 miljoen euro (!) uit, onder meer om de Nederlandse keepers Kjell Scherpen (Union Sint-Gillis) en Kayne van Oevelen (FC Volendam) aan te trekken en Ajax-huurling Chuba Akpom definitief vast te leggen. Voor Flemming, die eerder in de belangstelling stond van LOSC Lille en Lazio Roma, zou Ipswich een bedrag van 'ruim 20 miljoen euro' overhebben.