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'Zian Flemming maakt miljoenentransfer en blijft tóch in de Premier League'

1 september 2026, 08:35
Zian Flemming voorafgaand aan wedstrijd Burnley
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
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Zian Flemming lijkt op de Engelse Deadline Day nog een fraaie transfer te gaan maken, zo meldt Voetbal International. Burnley zou in onderhandeling zijn met promovendus Ipswich Town over de 28-jarige Nederlander.

Flemming doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard. In de zomer van 2022 stak hij Het Kanaal over en tekende hij bij Millwall, dat hem twee jaar later verhuurde aan Burnley. Die club nam de aanvaller in de zomer van 2025, na de promotie naar de Premier League, voor ruim 8 miljoen euro definitief over.

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Op het hoogste niveau kende Flemming een prima seizoen: in 29 wedstrijden was hij 11 keer trefzeker. Daarmee kon hij echter niet voorkomen dat Burnley op de negentiende plaats eindigde, en derhalve rechtstreeks degradeerde naar de Championship. Dit seizoen is de spits alweer op dreef, met twee doelpunten in de eerste twee speelronden. De kans bestaat echter dat Flemming zijn laatste wedstrijd voor Burnley inmiddels heeft gespeeld.

Ipswich Town is namelijk druk doende om Flemming binnen te hengelen. De promovendus gaf deze zomer al zo'n 200 miljoen euro (!) uit, onder meer om de Nederlandse keepers Kjell Scherpen (Union Sint-Gillis) en Kayne van Oevelen (FC Volendam) aan te trekken en Ajax-huurling Chuba Akpom definitief vast te leggen. Voor Flemming, die eerder in de belangstelling stond van LOSC Lille en Lazio Roma, zou Ipswich een bedrag van 'ruim 20 miljoen euro' overhebben.

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Zian Flemming

Zian Flemming
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 28 jaar (1 aug. 1998)
Positie: A, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
29
11
2024/2025
Millwall
0
0
2023/2024
Millwall
46
7
2022/2023
Millwall
43
15

Meer info

Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
1
Man City
2
4
6
2
Arsenal
2
4
6
3
Hull
2
3
6
4
Chelsea
2
2
6
5
Brentford
2
3
4

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