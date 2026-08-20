vertrekt na één seizoen alweer bij Feyenoord, zo bevestigen de Rotterdammers donderdagavond. De Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley, en keert derhalve terug in de Championship, het tweede Engelse profniveau.

Feyenoord pikte Ahmedhodzic in de zomer van 2025 voor zo'n 7 miljoen euro op bij Sheffield United. In zijn debuutjaar kwam de 27-jarige verdediger in alle competities tot 36 optredens namens de Stadionclub. Daarin was hij niet trefzeker, wel verzorgde hij tweemaal de assist bij een treffer van een ploeggenoot.

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Dit seizoen kwam Ahmedhodzic nog geen minuut in actie voor Feyenoord. Dat gaat ook niet meer gebeuren, want de verdediger is dus verkocht. "Bedankt, Anel", schrijft Feyenoord op X. "Al het beste gewenst bij Burnley." Ahmedhodzic tekent bij zijn nieuwe club een contract tot medio 2030.

Hoewel Feyenoord geen mededelingen doet over de transfersom, bracht Feyenoord Transfermarkt eerder deze week al naar buiten dat Ahmedhodzic ongeveer net zoveel opbrengt als hij een jaar geleden gekost heeft. "Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven", zegt de verdediger tegenover de clubsite van Feyenoord. "Vanaf moment één, bij mijn debuut tegen Fenerbahçe, heb ik genoten van de passie in De Kuip en de manier waarop ik direct gewaardeerd werd door de supporters. Ik keer terug naar Engeland, maar zal Feyenoord altijd blijven volgen. Ik gun iedereen alle succes bij en met de club", aldus Ahmedhodzic.