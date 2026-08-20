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Officieel: Feyenoord zwaait miljoenenaankoop na één seizoen alweer uit

20 augustus 2026, 22:16   Bijgewerkt: 22:23
Anel Ahmedhodzic van Feyenoord
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Anel Ahmedhodzic vertrekt na één seizoen alweer bij Feyenoord, zo bevestigen de Rotterdammers donderdagavond. De Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley, en keert derhalve terug in de Championship, het tweede Engelse profniveau.

Feyenoord pikte Ahmedhodzic in de zomer van 2025 voor zo'n 7 miljoen euro op bij Sheffield United. In zijn debuutjaar kwam de 27-jarige verdediger in alle competities tot 36 optredens namens de Stadionclub. Daarin was hij niet trefzeker, wel verzorgde hij tweemaal de assist bij een treffer van een ploeggenoot.

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Dit seizoen kwam Ahmedhodzic nog geen minuut in actie voor Feyenoord. Dat gaat ook niet meer gebeuren, want de verdediger is dus verkocht. "Bedankt, Anel", schrijft Feyenoord op X. "Al het beste gewenst bij Burnley." Ahmedhodzic tekent bij zijn nieuwe club een contract tot medio 2030.

Hoewel Feyenoord geen mededelingen doet over de transfersom, bracht Feyenoord Transfermarkt eerder deze week al naar buiten dat Ahmedhodzic ongeveer net zoveel opbrengt als hij een jaar geleden gekost heeft. "Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven", zegt de verdediger tegenover de clubsite van Feyenoord. "Vanaf moment één, bij mijn debuut tegen Fenerbahçe, heb ik genoten van de passie in De Kuip en de manier waarop ik direct gewaardeerd werd door de supporters. Ik keer terug naar Engeland, maar zal Feyenoord altijd blijven volgen. Ik gun iedereen alle succes bij en met de club", aldus Ahmedhodzic.

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Orient
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
239 Reacties
169 Dagen lid
267 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is een prima transfer, iedereen gelukkig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (26 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
-
-
2025/2026
Feyenoord
26
0
2024/2025
Sheff Utd
41
3
2023/2024
Sheff Utd
31
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4
8
Heerenveen
2
1
4
9
Excelsior
2
3
3

Complete Stand

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