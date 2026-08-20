Live voetbal

Feyenoord verkoopt Ahmedhodžić: dit is de transfersom

20 augustus 2026, 07:50
Anel Ahmedhodzic
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
Maak ons je Google-favoriet

Feyenoord heeft met Burnley een akkoord bereikt over de transfer van Anel Ahmedhodžić. Dat meldt Feyenoord Transfermarkt. Het nieuws wordt bevestigd door het Engelse Sky Sports.

Woensdagavond werd bekend dat Burnley een officieel bod heeft uitgebracht op Ahmedhodzic, die bij Feyenoord mocht vertrekken. Southampton legde eerder al contact met Feyenoord over een mogelijke transfer, maar werd niet concreet. De Bosniër is dit seizoen geen basisspeler, maar ontvangt wel een salaris dat bij die rol hoort. Daarnaast kan Feyenoord de inkomsten goed gebruiken om zelf zaken te kunnen doen op de transfermarkt.

Artikel gaat verder onder video

Volgens verschillende media hebben Feyenoord en Burnley inmiddels een akkoord bereikt over de transfer. Ahmedhodzic staat open voor de terugkeer naar Engeland. Feyenoord Transfermarkt weet daarbij ook een transfersom te melden: "Feyenoord en Burnley FC hebben een akkoord bereikt over de 27-jarige Anel Ahmedhodžić. De Bosnische verdediger verlaat Rotterdam na slechts één jaar. De deal is nagenoeg kostendekkend en de medische keuring staat gepland", valt er te lezen.

Ongeveer zeven miljoen

Dat betekent dat Feyenoord ongeveer zeven miljoen euro ontvangt voor de verdediger, vrijwel hetzelfde bedrag dat de club vorig seizoen voor hem betaalde.

Bij Burnley gaat Ahmedhodžić uitkomen in de Championship, het tweede niveau van Engeland. De club degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. Eerder kwam de Bosnische verdediger namens Sheffield United ook al uit op dit niveau. De Championship is hem dan ook niet onbekend.

Vind jij dat Feyenoord een goede deal heeft gemaakt met de verkoop van Ahmedhodžić?

Laden...
529 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Lutsharel Geertruida

Harde kern Feyenoord woedend op Geertruida en bespot zijn stotteren

  • Gisteren, 13:25
  • Gisteren, 13:25
  • 8
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

'Ajax wil PSV aftroeven met komst Lutsharel Geertruida'

  • wo 12 augustus, 19:30
  • 12 aug. 19:30
  • 13
Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux met De Kuip

'Feyenoord neemt onverantwoord bedrijfsrisico, ik vind het echt héél bijzonder'

  • vr 7 augustus, 18:25
  • 7 aug. 18:25
  • 15
9 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.029 Reacties
699 Dagen lid
9.426 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Prima deal. Vaak geblesseerd en en voegt weinig toe.

0laf
1.376 Reacties
1.423 Dagen lid
5.969 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Eens, komt voetballend tekort en pakt te veel en onnodige kaarten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.029 Reacties
699 Dagen lid
9.426 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Prima deal. Vaak geblesseerd en en voegt weinig toe.

0laf
1.376 Reacties
1.423 Dagen lid
5.969 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis Eens, komt voetballend tekort en pakt te veel en onnodige kaarten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (26 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
-
-
2025/2026
Feyenoord
26
0
2024/2025
Sheff Utd
41
3
2023/2024
Sheff Utd
31
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4
8
Heerenveen
2
1
4
9
Excelsior
2
3
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws