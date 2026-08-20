Feyenoord verkoopt Ahmedhodžić: dit is de transfersom

Feyenoord heeft met Burnley een akkoord bereikt over de transfer van Anel Ahmedhodžić. Dat meldt Feyenoord Transfermarkt. Het nieuws wordt bevestigd door het Engelse Sky Sports.

Woensdagavond werd bekend dat Burnley een officieel bod heeft uitgebracht op Ahmedhodzic, die bij Feyenoord mocht vertrekken. Southampton legde eerder al contact met Feyenoord over een mogelijke transfer, maar werd niet concreet. De Bosniër is dit seizoen geen basisspeler, maar ontvangt wel een salaris dat bij die rol hoort. Daarnaast kan Feyenoord de inkomsten goed gebruiken om zelf zaken te kunnen doen op de transfermarkt.

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Volgens verschillende media hebben Feyenoord en Burnley inmiddels een akkoord bereikt over de transfer. Ahmedhodzic staat open voor de terugkeer naar Engeland. Feyenoord Transfermarkt weet daarbij ook een transfersom te melden: "Feyenoord en Burnley FC hebben een akkoord bereikt over de 27-jarige Anel Ahmedhodžić. De Bosnische verdediger verlaat Rotterdam na slechts één jaar. De deal is nagenoeg kostendekkend en de medische keuring staat gepland", valt er te lezen.

Ongeveer zeven miljoen

Dat betekent dat Feyenoord ongeveer zeven miljoen euro ontvangt voor de verdediger, vrijwel hetzelfde bedrag dat de club vorig seizoen voor hem betaalde.

Bij Burnley gaat Ahmedhodžić uitkomen in de Championship, het tweede niveau van Engeland. De club degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. Eerder kwam de Bosnische verdediger namens Sheffield United ook al uit op dit niveau. De Championship is hem dan ook niet onbekend.