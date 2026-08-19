De toekomst van bij Feyenoord is plotseling zeer onzeker. Waar begin juli nog werd gemeld dat de Rotterdammers een akkoord naderden over een verbeterd contract, zijn de onderhandelingen inmiddels volledig stilgelegd. Volgens ESPN zinspeelt de 24-jarige middenvelder op een transfer en heeft hij al serieuze aanbiedingen in beraad.

Targhalline ligt nog tot medio 2028 vast in De Kuip. Feyenoord wilde zijn contract deze zomer openbreken nadat de Marokkaans international zich vorig seizoen tot een belangrijke kracht had ontwikkeld. De gesprekken zijn echter vastgelopen. ESPN meldt dat Targhalline verbolgen is over het voorstel van Feyenoord. De middenvelder zou aanzienlijk minder verdienen dan andere sterkhouders en kon zich niet vinden in de aanbieding die hem werd gedaan.

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Ook zijn sportieve perspectief is veranderd. Charles Vanhoutte is Targhalline inmiddels voorbijgestreefd in de pikorde voor de nummer zes-positie. Daarnaast krijgen Gjivai Zechiël en Luciano Valente onder Giovanni van Bronckhorst eerder de voorkeur. Tegen Sparta Rotterdam viel Targhalline slechts kort in, terwijl hij afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles de volledige wedstrijd op de bank bleef.

Onder Feyenoord-supporters wordt teleurgesteld gereageerd op de ontwikkelingen, nadat Feyenoord Transfermarkt een update plaatste over de situatie. "Doodzonde, die gozer is een van de beste spelers die we hebben", schrijft een fan. Een ander vreest dat Feyenoord zichzelf tekortdoet: "Ik zou hem eerder opstellen dan Vanhoutte. Het zou toch weer een domper zijn als hij zijn contract niet verlengt."

Ook het vooruitzicht van een verkoop zorgt voor gemengde gevoelens. "Zo zonde. Zo goed. Flink bedrag vragen, hoor. Hij kan makkelijk mee op het niveau van Feyenoord", klinkt het. Een andere supporter reageert cynischer: "Lekker laten gaan dan. Hij is nu wisselspeler, heeft nog een tweejarig contract en een goed seizoen gehad, dus dit is het ideale moment om hem te verkopen."

Targhalline werd begin 2025 voor slechts 450.000 euro overgenomen van Le Havre. Anderhalf jaar later lijkt een vertrek alweer serieus aan de orde. Andere clubs volgen de situatie volgens ESPN nauwgezet en de middenvelder zou deze zomer zelf graag nog een transfer maken.

'Feyenoord verrast door berichtgeving'

Feyenoord lijkt zich niet te kunnen vinden in de berichtgeving van ESPN. Een woordvoerder reageert tegenover De Telegraaf. De krant schrijft: "Feyenoord zegt met verbazing te hebben kennisgenomen van die berichten en weet niet waar deze vandaan komen. De Rotterdamse club wil Targhalline nog altijd graag behouden."