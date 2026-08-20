Souffian El Karouani is begin augustus aangeboden aan Feyenoord. Dat maakt Rutger Vinke, de man achter het goed ingevoerde medium Feyenoord Transfermarkt, bekend. De linksback zit in een lastig parket sinds zijn overstap van FC Utrecht naar Saudi-Arabië.

El Karouani trok afgelopen zomer de deur van De Galgenwaard achter zich dicht. De linksachter maakte transfervrij de overstap naar het Saudische Al-Qadsiah, de club waar ook Tijjani Reijnders gaat voetballen. Het verblijf van El Karouani in het Midden-Oosten verloopt vooralsnog echter niet zoals gehoopt. Hij kwam in juli één keer in actie tijdens een oefenwedstrijd, maar heeft sindsdien geen minuten meer gemaakt.

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Dat heeft mogelijk te maken met de regelgeving in Saudi-Arabië. De Saudische voetbalbond staat maximaal acht buitenlandse spelers per club toe op het wedstrijdformulier. Andere buitenlandse spelers krijgen momenteel de voorkeur boven El Karouani.

Aangeboden aan Feyenoord

Dat is zorgelijk voor de 24-jarige verdediger, zo vlak voor de start van het seizoen. Volgens Vinke is El Karouani begin augustus aangeboden bij Feyenoord. Dat had ongetwijfeld te maken met zijn uitzichtloze situatie en het feit dat Feyenoord met problemen kampte op deze positie. Tot een transfer naar De Kuip kwam het echter niet.

Feyenoord presenteerde deze week Javi López als nieuwe linksachter. De Spanjaard komt op huurbasis over van Real Sociedad. Hij doorliep de opleidingen van CD Tenerife en Deportivo Alavés en kwam vanaf zijn achttiende ruim tachtig competitiewedstrijden uit voor Alavés. Real Sociedad nam hem in de zomer van 2024 over.