Souffian El Karouani kiest voor avontuur in Saudi-Arabië

staat op het punt FC Utrecht na dit seizoen te verlaten voor een nieuw hoofdstuk in Saoedi-Arabië. De vleugelverdediger, wiens contract in de Domstad afloopt, maakt volgens bronnen de overstap naar Al Qadisiya, dat uitkomt op het hoogste niveau.

De 25-jarige linksback kiest daarmee voor een buitenlands avontuur na twee seizoenen in Utrechtse dienst. Bij zijn nieuwe club treft hij een bekende naam op de bank: Brendan Rogers, die eerder werkzaam was bij onder meer Swansea City en Liverpool.

Over belangstelling had de linksback niet te klagen. Verschillende clubs, waaronder Ajax, zouden de verdediger op het oog hebben gehad.

El Karouani streek in de zomer van 2023 neer bij FC Utrecht, nadat hij overkwam van N.E.C. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde binnen de selectie. In totaal kwam hij tot 113 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij vijf keer het net wist te vinden.

Zijn ontwikkeling bleef ook buiten Nederland niet onopgemerkt. Dit kalenderjaar keerde hij terug bij de nationale ploeg van Marokko, waar hij zich opnieuw in de kijker speelde.