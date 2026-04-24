Live voetbal

Souffian El Karouani kiest voor avontuur in Saudi-Arabië

24 april 2026, 16:17
El Karouani
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Souffian El Karouani staat op het punt FC Utrecht na dit seizoen te verlaten voor een nieuw hoofdstuk in Saoedi-Arabië. De vleugelverdediger, wiens contract in de Domstad afloopt, maakt volgens bronnen de overstap naar Al Qadisiya, dat uitkomt op het hoogste niveau.

De 25-jarige linksback kiest daarmee voor een buitenlands avontuur na twee seizoenen in Utrechtse dienst. Bij zijn nieuwe club treft hij een bekende naam op de bank: Brendan Rogers, die eerder werkzaam was bij onder meer Swansea City en Liverpool.

Artikel gaat verder onder video

Over belangstelling had de linksback niet te klagen. Verschillende clubs, waaronder Ajax, zouden de verdediger op het oog hebben gehad.

El Karouani streek in de zomer van 2023 neer bij FC Utrecht, nadat hij overkwam van N.E.C. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde binnen de selectie. In totaal kwam hij tot 113 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij vijf keer het net wist te vinden.

Zijn ontwikkeling bleef ook buiten Nederland niet onopgemerkt. Dit kalenderjaar keerde hij terug bij de nationale ploeg van Marokko, waar hij zich opnieuw in de kijker speelde.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
28
2
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
31
7
49
7
Utrecht
30
13
44
8
Heerenveen
30
3
44
9
Groningen
30
5
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws