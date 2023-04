Souffian El Karouani maakt transfer binnen de Eredivisie

FC Utrecht neemt Souffian El Karouani transfervrij over van NEC, zo meldt De Telegraaf. De linksback beschikt over een aflopend contract in Nijmegen en werd maandag gesignaleerd in Utrecht. Het zou een kwestie van tijd zijn voordat zijn transfer wordt bekendgemaakt.

Door het vertrek van Djevencio van der Kust, de verhuur van Arthur Zagre en de fysieke problemen van zowel Django Warmerdam als de van Feyenoord gehuurde Ramon Hendriks kan Utrecht wel versterking gebruiken op de linksbackpositie. In de afgelopen wedstrijden werd die positie meestal ingevuld door routiniers Nick Viergever of Mark van der Maarel.

De 22-jarige El Karouani debuteerde in augustus 2019 voor NEC in de Keuken Kampioen Divisie. Na twee seizoenen op het tweede niveau promoveerde hij in 2021 samen met NEC naar de Eredivisie. In totaal speelde El Karouani al 40 wedstrijden in de KKD en 59 in de Eredivisie. Hij mocht in 2021 meedoen aan drie WK-kwalificatiewedstrijden met Marokko, maar behoorde niet tot de WK-selectie.