NEC-supporters helpen Vitesse: 'Hij wil niet dat de Gelderse derby verdwijnt'

Het zijn zeer spannende tijden voor Vitesse. De Arnhemmers stelden in de persoon van John van den Brom weliswaar al een nieuwe hoofdtrainer aan, maar hebben momenteel niet de zekerheid dat ze ook volgend seizoen nog actief zijn in het professionele voetbal. Om de licentiecommissie te overtuigen starten ze donderdag een crowdfundingactie. Volgens ESPN doneren zelfs N.E.C.-supporters geld om de rivaal in leven te houden.

Vitesse boekte afgelopen zondag een 3-2 overwinning op Fortuna Sittard, waardoor het in elk geval weer op een positief puntenaantal staat. De Arnhemmers hadden twee dagen na de eerste zege in lange tijd echter een stuk minder positief nieuws te melden. Op basis van de huidige stand van zaken zal de licentiecommissie medio deze maand overgaan tot intrekking van de licentie voor volgend seizoen. Dat betekent geen voetbal in Arnhem en mogelijk zelfs einde verhaal voor Vitesse. Om te voorkomen dat de club verdwijnt uit het professionele voetbalt, start het donderdag een crowdfundingactie.

Artikel gaat verder onder video

Van den Brom zal daarbij één van de gezichten zijn. “Deze prachtige club mag niet verdwijnen. Ik roep dan ook iedere Vitessenaar op om juist nu achter de club te gaan staan, zoals afgelopen zondag. Laat zien dat Vitesse leeft. Samen met diverse Vitessenaren zal ik daarom morgen het startschot geven voor een crowdfunding. Doe mee, kleur de regio geel en zwaar en kom zelf met initiatieven. Vitesse heeft iedereen nodig. Voor geel-zwart!”, aldus Van den Brom. Zijn boodschap is begrepen. ESPN meldt dat in elk geval één Vitesse-fan er al gehoor aan heeft gegeven en zelf een donatieactie is gestart. “Nota bene N.E.C.-supporters hebben hun grote rivaal Vitesse geld gedoneerd. Eén fan uit Nijmegen doneert 25 euro, omdat hij niet wil dat de Gelderse derby verdwijnt”, zo schrijft het medium.

Het doel van de actie is het ophalen van één miljoen euro. Hoeveel Vitesse wil ophalen met de crowdfunding, is niet bekend. De Arnhemmers staan in elk geval voor de zware uitdaging om de licentiecommissie alsnog te overtuigen dat zij gezond genoeg zijn om ook volgend seizoen professioneel voetbal te spelen. “Wij hebben afgelopen vrijdag een verhelderend gesprek gehad in Zeist. De uitdaging is echter wel groter geworden”, liet algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes dinsdag weten op de clubsite. “We moeten voor medio mei een heleboel realiseren. Dit betreft onder andere de overdracht van de aandelen naar een onafhankelijke stichting en de daaraan gerelateerde voorwaarden. Daarnaast wil de licentiecommissie zekerheid hebben bij Vitesse, voor zowel de korte als de lange termijn.”

