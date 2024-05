Wierd Duk mengt zich in interessante Oranje-discussie en denkt aan debutant: 'Ik ben een leek, maar...'

maakt ook woensdagavond in de heenwedstrijd tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League een goede indruk. Het lijkt dan ook niet meer de vraag of Maatsen met het Nederlands elftal meegaat naar het Europees Kampioenschap, maar of hij ook een basisplaats krijgt van Ronald Koeman. Wierd Duk acht de linksback van Borussia Dortmund niet minder dan .

De vleugelverdediger van Feyenoord stevende lang af op een basisplaats tijdens het EK, maar nadat hij de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland eind maart al aan zich voorbij moest laten gaan, raakte hij in de eerste competitiewedstrijd na de interlandperiode zwaar geblesseerd aan zijn knie. Hartman komt daardoor mogelijk dit kalenderjaar niet meer in actie. Een domper voor Oranje, Feyenoord en natuurlijk Hartman zelf. Koeman moet dus een nieuwe linksback aanwijzen. Tegen Schotland koos de bondscoach in een 4-3-3-systeem voor Nathan Aké, een paar dagen later mocht Daley Blind het als wingback laten zien.

Maatsen behoorde in maart nog niet tot de selectie van het Nederlands elftal, maar het moet toch gek lopen wil hij voor de interlands in juni geen uitnodiging ontvangen. De vleugelverdediger verruilde Chelsea eerder dit kalenderjaar op huurbasis voor Borussia Dortmund en die keuze heeft uitstekend uitgepakt. Maatsen speelde zich al snel in de basiself en beleefde vorige maand met een treffer tegen Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League een absoluut hoogtepunt. Hij laat ook tegen PSG, ondanks zijn vroege gele kaart, een sterke indruk achter. Zelfs op een ‘leek’ als Duk. “Ik ben een leek he, maar Maatsen is op de linkerflank toch niet slechter dan de geblesseerde Hartman? Of wordt het toch Blind op het EK?”, zo schrijft de verslaggever van De Telegraaf op X.

Maatsen wordt op social media bedolven onder de complimenten. “Maatsen speelt wederom fenomenaal. Ik kan niet helemaal begrijpen waarom hij op huurbasis voor BVB speelt. Ik heb een paar wedstrijden gemist, maar in de wedstrijden die ik heb gezien, was hij ongelofelijk”, schrijft John Zuidema, gevolgd door onder andere Pieter Zwart van Voetbal International. Ook in Engeland blijft de ontwikkeling van de Nederlander niet onopgemerkt. “Maatsen is in minder dan twaalf maanden tijd van spelen met Ashley Barnes naar Ousmane Dembélé verdedigen in de halve finale van de Champions League gegaan”, spreekt Second Tier podcast z’n verbazing uit. Maatsen speelde in het afgelopen seizoen nog op huurbasis voor Burnley.

Ian Maatsen has gone from playing with Ashley Barnes to defending against Ousmane Dembele in a Champions League semi-final in less than 12 months. — Second Tier podcast (@secondtierpod) May 1, 2024 Ik ben een leek he, maar Maatsen is op de linkerflank toch niet slechter dan de geblesseerde Hartman? Of wordt het Blind op het EK? #dorpar #borpar — Wierd Duk ܦܝܪܬ ܕܘܟ (@wierdduk) May 1, 2024

