Oplossing in zicht voor Vitesse: ‘Ik ben daar echt van overtuigd’

Vitesse is dicht bij een akkoord met Coley Parry. De Amerikaan zou aanvankelijk de nieuwe eigenaar worden in Arnhem en investeerde miljoenen in de club. Toen de overname werd geblokkeerd, werd de investering omgezet in een schuld.

Vitesse heeft een schuld van 14,3 miljoen euro bij Parry. Mede hierdoor ziet het er vooralsnog naar uit dat de Arnhemmers halverwege mei de licentie verliezen. Volgens interim-directeur Edwin Reijntjes lijkt een oplossing eraan te komen. “Ik ben goed in gesprek met hem. Er is beweging. Het moet ook, anders stopt alles en kunnen we de volgende stappen niet zetten. We zijn niet ver verwijderd van een oplossing. Die is dichtbij, maar het gaat om heel veel geld en wij hebben geen geld. Tot volgende week hebben we niet, dus de komende dagen moet er een oplossing komen”, wordt Reijntjes geciteerd door Omroep Gelderland.

Artikel gaat verder onder video

Pas wanneer de aandelen, die nu nog in handen zijn van de Russische eigenaar Valery Oyf, worden ondergebracht in de stichting van Parry, zal Vitesse voldoen aan de belangrijkste eis van de licentiecommissie. Reijntjes verwacht dat er in de komende dagen een doorbraak zal komen. “Ik ben daar echt van overtuigd, anders zou ik hier nu niet staan”, sluit hij af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noodlijdend Vitesse kan nog eens twee potentiële levensaders doorstrepen

De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland zijn niet van plan om Vitesse de helpende hand te reiken.