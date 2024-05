Borussia Dortmund slaat eerste slag: PSG moet flink aan de bak

In de jacht naar de eerste eindzege in de Champions League heeft Paris Saint-Germain de heenwedstrijd in de halve finale tegen Borussia Dortmund met 1-0 verloren. In het Signal Iduna Park schonk Niclas Füllkrug Die Schwarzgelben een prettige uitgangspositie voor de return in Parijs. Het gedreven Borussia Dortmund hield de Parijse aanvalsmachine knap in bedwang, waardoor de eerste Champions League-finale sinds 2013 plotsklaps een reëel scenario is geworden voor de ploeg van Edin Terzić.

Bij Borussia Dortmund was voor slechts één van de twee Nederlands ruimte in de basis. Maatsen vulde logischerwijs de linksbackpositie in, terwijl Malen na zijn blessure vanaf de bank begon. Bij PSG hield coach Enrique vertrouwen in exact hetzelfde basiselftal als tijdens de 1-4 overwinning tegen FC Barcelona in de kwartfinale.

Borussia Dortmund - dat voor het eerst sinds elf jaar de halve finale van de Champions League bereikte - begon energiek en brutaal aan de wedstrijd. Het leverde een grote kans voor Sabitzer op, waarbij Donnarumma uitstekend zijn doel verkleinde. De bezoekers uit Parijs grepen vervolgens de regie. Een schot tussen de palen bleef - door het ijverige defensieve werk van Die Borussen - echter uit voor de Fransen in de eerste helft. Tien minuten voor rust was de koelbloedige Füllkrug het eindstation van een uitgemeten dieptebal van Schlotterbeck. Na de verrassende - maar verdiende - 1-0 liet Sabitzer kort voor rust na de wedstrijd volledig op zijn op te zetten. De Oostenrijker vond Donnarumma op zijn weg.

Kort na de theepauze kwam Borussia Dortmund met de schrik vrij toen in één aanval zowel Mbappé als Hakimi de binnenkant van de paal raakten. In het vervolg van de tweede helft - die veel meer boeide dan het eerste bedrijf - stichtten de Parijzenaren meer gevaar. Doelman Kobel bewees zijn waarde en daarnaast liepen Parijse aanvallen voor de thuisploeg enkele keren met de sisser af. In de omschakeling waren de Duitsers meermaals dichtbij een tweede treffer, maar deze bleef uit. Dembélé verzuimde kort voor tijd zijn oude ploeg te pijnigen door van dichtbij wild over te schieten. Door het uitblijven van een treffer verdedigt Borussia Dortmund volgende week dinsdag in het Parc des Princes een minimale voorsprong.

