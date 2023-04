FC Utrecht slaat transfervrije slag en heeft eerste zomeraanwinst alvast binnen

Souffian El Karouani vervolgt zijn loopbaan komende zomer bij FC Utrecht. Die club neemt de linkervleugelverdediger transfervrij over van NEC Nijmegen. El Karouani heeft in Stadion Galgenwaard zijn handtekening gezet onder een verbintenis voor de duur van drie seizoenen.

"Hij is een speler met een ontzettende drive, een echte winnaar. Hoewel hij nog jong is, heeft hij al veel ervaring opgedaan en wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld. Bij ons kan hij zijn ontwikkeling verder doorzetten. We zijn blij dat we Souffian vanaf komend seizoen kunnen toevoegen aan onze ploeg", laat een blij technisch directeur Jordy Zuidam weten op de website van Utrecht.

De 22-jarige El Karouani kondigde eerder deze maand aan dat hij zijn aflopende contract bij NEC niet zou verlengen. De in 's-Hertogenbosch geboren linksback kwam via TGG, FC Den Bosch, BVV en Elinkwijk in de zomer van 2017 bij NEC terecht. Namens de Nijmegenaren kwam hij tot op heden tot 110 officiële wedstrijden. Daar kunnen er de komende weken nog minimaal vier duels bij gaan komen.

De drievoudig international van Marokko is erg blij met de stap naar de huidige nummer zeven van de Eredivisie. "Voor mijn gevoel was ik toe aan een volgende stap. Dit komt dus op het juiste moment. Ik hoop hier binnen een aantal jaar weer een nieuwe stap te maken. In het voetbal weet je dat nooit, dus het is afwachten. Ik heb er heel veel zin in", reageerde de linkspoot op de clubwebsite.