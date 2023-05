Van Schaik onthult extra troef NEC voor aantrekken ervaren krachten: 'Daar kunnen wij spelers mee helpen'

NEC draait ondanks het mindere resultaat in de derby tegen Vitesse (1-4) een goed seizoen in de Eredivisie. Er zit al jaren een stijgende lijn in het spel van de Nijmegenaren, waar Wilco van Schaik voor het zesde jaar algemeen directeur is. Volgens de bestuurder is het goede seizoen te danken aan de jarenlange goede samenwerking binnen de club.

Zes jaar geleden waagde Van Schaik de overstap van FC Utrecht naar NEC. De Nijmeegse club was het jaar daarvoor gedegradeerd en dat was ook wel te zien toen de algemeen directeur begon. “De club was voor de tweede keer in korte tijd gedegradeerd, wat voor veel mensen een teleurstelling was, want in die winterstop stonden ze geloof ik zesde”, geeft Van Schaik aan bij FCUpdate. “Dus niemand heeft daar ooit rekening mee gehouden, beetje hetzelfde als bij Heracles vorig jaar. Dus de stemming was zwaar gedemotiveerd, het vertrouwen was weg, er was ook veel gebeurd in de Raad van Commissarissen en in de directie. Op dat moment trokken heel veel mensen de handen van de club af.”

Niet de eerste keer

Om de club weer naar boven te krijgen moest er veel gebeuren. Voor Van Schaik was het ook niet de eerste keer, want toen hij bij FC Utrecht begon, was die club ook in verval geraakt. “Ik heb hetzelfde traject doorlopen bij Utrecht. Toen ik bij Utrecht begon was dat het seizoen waar ze Europees voetbal misgelopen waren, dat ze Strootman, Mertens, Silberbauer, Vorm allemaal verkochten. En daar dacht iedereen ook van: ‘daar gaan we weer’.” Van Schaik moest de club weer op de rails krijgen en daar komt een hoop bij kijken. “Toen hebben we ook weer vanaf de basis het fundament gelegd, je begint altijd bij je mensen op kantoor en de academie en rondom je eerste elftal. Dan moet je de juiste mensen bij elkaar zoeken en dan ga je samenwerken en dat hebben we bij NEC ook gedaan. Echt samenwerken, het succes bij NEC is echt van iedereen. Het is niet van één man of een directeur of van Boekhoorn of van één speler.”

Boekhoorn

Marcel Boekhoorn heeft wel een grote impact op NEC, want zonder hem zou het een stuk lastiger zijn geweest op financieel gebied. “Financieel steunt hij deze club natuurlijk in deze eerste jaren van de Eredivisie, waarin we het financieel nog niet helemaal kunnen bolwerken. Door middel van investeringen in het veld en de accommodatie helpt hij ons te groeien. Dat doet hij op dezelfde manier als hij met z’n bedrijven doet. Ook daar is het: de kosten gaan voor de baat uit. Dat is investeren, en dat doe je dan een paar jaar en dan zijn zijn bedrijven zeer waardevol en hebben ze een hoog rendement. In zijn vak verkoopt hij ze dan. Hier wil hij dat dit bedrijf ook waardevol is en een hoog rendement heeft over een paar jaar. Dat we onszelf kunnen bedruipen, zodat we niet meer afhankelijk zijn van hem.”

Financiële hulp

Bij FC Utrecht werkte Van Schaik met Frans van Seumeren, ook een soort suikeroom, al is er wel een verschil tussen deze twee personen. “Ik denk dat ze allebei een hart hebben voor de stad en voor de club. Ze zien dit allebei als hun goede doel in het leven en dat ze daarmee mensen uit de stad een plezier willen geven”, benadrukt de algemeen directeur van NEC. “Je kan een goed doel sponsoren, je kunt heel veel doen met je centen, maar hiermee brengen zij wel een stad in beweging en geven ze heel veel plezier aan mensen. Dat hoor ik van allebei. Alleen zit Frans er wat dieper in, Frans is lid van de Raad van Commissarissen, hij zit met spelers, trainers en zit er veel korter op. Marcel geeft ons gevraagd en ongevraagd advies, is meer adviseur van de club dan Frans.”

Spelers overtuigen

In 2021 keerde Lasse Schöne terug bij NEC en afgelopen zomer kwam Jasper Cillessen. Twee spelers die veel hebben bereikt in hun carrière, maar toch naar hun oude club komen. Dit komt niet alleen door de financiële hulp van Boekhoorn, maar ook zijn ervaringen in het vak zijn een extra motivatie voor de spelers. “Wat Marcel hier doet is niet alleen het ondersteunen in spelers, hij doet de hele organisatie en daar horen spelers bij. Dan is het wel mooi dat we een Marcel Boekhoorn hebben. Lasse is een jongen met een bepaalde leeftijd en die wil na zijn carrière ook ondernemen en zaken doen. Daar kunnen wij spelers wel mee helpen, met de kennis van Marcel.” Al blijft er altijd één echte motivatie. “De eerste motivatie is denk ik voetbal, het zijn echte liefhebbers”, denkt Van Schaik. “Een Lasse Schöne of een Jasper Cillessen, bij dat soort spelers speelt ook nog eens de romantiek van terugkomen bij de club waar je ooit begonnen bent. Dat is dan de tweede motivatie. En de derde wat wij kunnen toevoegen is dat wij mee kunnen helpen om na hun carrière niet in een gat te vallen, maar dat we ze helpen met keuzes maken voor na hun carrière.”

Blijvers en vertrekkere

Buiten de routiniers die terugkomen, zijn er ook nog een aantal jongelingen bij NEC. Bart van Rooij en Dirk Proper verlengden hun contract en blijven langer in Nijmegen voetballen. “Daar zijn we superblij mee. Een hele goede zet van Carlos Aalbers. Twee jongens die uit de kiem van de academie komen, die hier geboren zijn, die kennen de cultuur, die lopen hier door de stad heen. Je wil altijd als club dat dit soort jongens in het eerste spelen. Ik denk dat ze in ons plan geloofden. Er is natuurlijk veel interesse voor dat soort spelers, maar ik denkt dat Carlos ons plan goed heeft voorgespiegeld, samen met onze trainer.” Souffian El Karouani koos er niet voor om zijn contract te verlengen en vertrekt transfervrij naar FC Utrecht. De echte reden voor zijn vertrek is nog een groot vraagteken. “Ik weet niet of hij niet in ons plan geloofde. Die is ook in de fase gekomen dat die zijn beslissing moest nemen. Die heeft een andere keuze gemaakt en ja, dat kan. Dat hangt meestal niet alleen af van een plan. Daar spelen meestal meerdere factoren mee. Iedereen mag dat ook doen, het is voetbal. Als je contract afloopt kun je ook zeggen dat je niet verlengt”, sluit Van Schaik af.