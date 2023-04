Schöne wil van niks weten: 'Het kan wel zijn verjaardag zijn, maar...'

Tijdens het restant van het afgelopen zaterdag gestaakte treffen tussen FC Groningen en NEC was er een belangrijke rol weggelegd voor Pedro Marques. De aanvaller van NEC begon op de bank, maar kwam na de pauze als invaller binnen de lijnen en versierde in de slotfase de strafschop waaruit Jordy Bruijn de winnende maakte. Marques viert vandaag zijn 25e verjaardag en leek de strafschop zelf te willen nemen, maar daar wilde Lasse Schöne niet aan meewerken.

De ontmoeting tussen FC Groningen en NEC had heel weinig om het lijf en leek daarom af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel. Maar in de slotfase sloeg het noodlot alsnog toe voor de thuisploeg. Laros Duarte haalde de doorgebroken Marques onderuit, kreeg daarvoor een rode kaart en wist dat NEC vanaf elf meter de uitgelezen kans kreeg om de score te openen. Dat deed niet Marques, maar Bruijn.

Schöne verscheen na afloop voor de camera bij ESPN en kreeg de vraag of hij bij de strafschop nog moest bemiddelen omdat Marques volgens de verslaggever zou hebben gezegd dat hij de pingel graag wilde nemen. “Oh, nee hoor. Het kan wel zijn verjaardag zijn, maar dan krijgt hij nog geen penalty”, reageerde de Deense middenvelder. “Hij heeft ons gisteren op taart getrakteerd, dat is genoeg. Hij viel goed in en was belangrijk bij de penalty, maar wij hebben gewoon regels. Die worden goed opgevolgd.”

Dankzij de goede invalbeurt van Marques en de benutte strafschop door Bruijn deed NEC goede zaken in de strijd om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De Nijmegenaren kwamen in Groningen echter niet goed voor de dag. Schöne ergerde zich vrijwel de hele middag aan het optreden van zijn ploeg. “Het was weer een lange reis. Volgens mij was het voetbal ook niet om aan te zien. Wij winnen en dat is het belangrijkste. We staan er nu goed voor. Meer zat er ook niet in vandaag. We zijn blij met de drie punten, maar daar is ook alles mee gezegd.”