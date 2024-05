Woerts weet wie Kroes opvolgt als algemeen directeur van Ajax: ‘Een hele goede keuze’

Menno Geelen zal op 21 mei benoemd worden als algemeen directeur van Ajax, laat Chris Woerts weten in Vandaag Inside. Geelen zou daarmee Alex Kroes opvolgen, die de functie moest verlaten nadat hij had gehandeld met voorkennis.

“Leuk nieuws voor de Ajax-supporters, die hebben een hele moeilijke tijd gehad”, begint Woerts in Vandaag Inside. “Menno Geelen is de beoogd algemeen directeur bij Ajax. Hij gaat waarschijnlijk op 21 mei benoemd worden. Ze wilden geen buitenstaanders, ze waren klaar met Jan van Halst en ze waren klaar met Van Praag.” Geelen is op dit moment actief als commercieel directeur in Amsterdam.

Wilfred Genee vraagt zich vervolgens af of dit wel nieuws is. “Maar dat weet iedereen toch al?”, geeft hij aan. Johan Derksen voegt daaraan toe dat Valentijn Driessen dat een dag eerder ook had gezegd. Volgens Woerts was alleen bekend dat hij voorgedragen zou worden, maar is de keuze nu definitief op hem gevallen.

“Maar hij is gewoon doorgeschoven, dat is toch niet zo schokkend?”, vraagt Genee zich hardop af. Woerts is het daar niet mee eens. “Ik vind dat wel schokkend. Hij heeft twee jaar geleden nee gezegd tegen die functie, toen kon hij ook algemeen directeur worden. Hij is zeer gewaardeerd binnen Ajax, commercieel staat het als een huis. Hij is zeer hoog aangeschreven. Menno is een goede gozer, hij wordt algemeen directeur en dat is een hele goede keuze van Ajax”, besluit hij.

