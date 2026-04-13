Hugo Borst ergert zich kapot aan een nieuwe ‘trend’ in de voetballerij. De columnist van het Algemeen Dagblad ziet dat trainers zich steeds vaker beklagen bij scheidsrechters, grensrechters en vierde officials en noemt dit een ‘hardnekkige ziekte’. Afgelopen weekend stak Feyenoord-trainer Robin van Persie zijn mening over Serdar Gözebüyük niet onder stoelen of banken.
Hét moment van het weekend was de niet-gegeven rode kaart aan Philippe Sandler na een duel met Ayase Ueda. De NEC-verdediger vloerde de Japanse spits van Feyenoord, maar kreeg een gele kaart, zo was de videoscheidsrechter van mening. Dit leverde een hoop kritiek op, met name van Van Persie.
“Almaar praten, commentaar geven, zeiken, zuigen, schelden, misbaar maken. Alsof ze lijden aan een hersenziekte, een afwijking. En het erge is: het wordt normaal gevonden. Het is de norm. En op de amateurvelden neemt iedereen het over, met escalaties en vechtpartijen tot gevolg”, hekelt Borst.
De columnist haalt het moment uit NEC – Feyenoord (1-1) erbij: “Er wordt een penalty geclaimd in het veld. En aan de zijkant. De trainer van Feyenoord doet dat het hardst. Heel de wedstrijd al. Naar het hoofd grijpen. Met stemverheffing praten richting de vierde man. De camera registreert het misbaar”, schrijft Borst, die Van Persie hetzelfde zag doen ná het VAR-moment.
“In blessuretijd komt NEC op gelijke hoogte. Na afloop gaat het veel over de spelsituatie die geen penalty opleverde en geen rood genereerde. Spelers van Feyenoord en de trainer zijn woedend. De scheidsrechter is zondebok. De nabespreking gaat nauwelijks over de hele wedstrijd, het gaat vooral over dat ene moment. Zo gaat het elk weekend. De scheidsrechter heeft het gedaan, en anders de VAR wel”, vervolgt hij.
Borst hoopt dat de voetballerij een voorbeeld neemt aan de rugbywereld, waar scheidsrechters niet worden tegengesproken na controversiële beslissingen. “We zien veel te veel emoties. We zien veel te veel overspannen voetbaltrainers. Voetbal is ziek. Het is een hardnekkige ziekte. Ongeneeslijk, lijkt het. Het hopen is op een medicijn”, sluit hij af.
Waarvan akte… van misschien wel een van de grootste zeikerds in columnistenland.. Hugo Borst. Ik vind het juist goed dat Van Persie zich langs de lijn laat zien. Er staat wat op het spel. Een moment kan je seizoen, en misschien wel je baan bepalen. Wie weet is hem gewoon duidelijk gemaakt, tweede worden of vertrekken. Dan ga je niet als een zoutzak staan toekijken en alles maar accepteren. Laat die passie en strijdlust maar zien in die laatste vier wedstrijden. Anders kan je net zo goed trainer worden van Sparta.
@21, Daar ben ik het totaal niet mee eens. Het is volstrekt onacceptabel gedrag wat een aantal trainers langs de zijlijn laten zien. Vorige week heeft Van Persie al geel gekregen en stond Danny Buijs een halve minuut lang te schreeuwen en te tieren. Als trainer mag je je gerust laten gelden langs de zijlijn maar hij dient wel professioneel te blijven. Hij mag wel een voorbeeld nemen aan zijn oud trainer Sir Alex Furgesson. Kauwgom kauwend in de dug out
@Ajeto! Over Danny Buijs kan ik het nog wel met je eens zijn, die slaat de plank inderdaad regelmatig mis. Maar in de situatie waar Feyenoord nu in zit, met die druk en belangen, snap ik de emotie van Van Persie juist wel. Er staat gewoon te veel op het spel om er als een zoutzak bij te staan.
Borst heeft wel een punt. Maar als het seizoen bepaalt kan worden door de interpretatie van een scheidsrechter, en het niveau de laatste jaren van het scheidsrechtersgilde niet echt beter is geworden, dan zou je als scheidsrechter ook meer het dialoog moeten aangaan en uitleg bij bepalende wedstrijdbeslissingen. Nu geeft de ene scheids geel, de ander rood en een derde laat doorspelen. Denk aan doelpunt Utrecht tegen Telstar. De scheidsrechters zijn bepalend voor de uitslag ipv leidens aan een wedstrijd. Vergelijkbaar met blessuretijd. De ene keer 8 minuten, de andere keer minuut. Zoveel willekeur loopt op zichzelf al emoties op.
Het gedrag van trainers langs de lijn laat zien hoe groot de druk is die ze ervaren in hun functie. En ik zeg ervaren, want trainers zoals Van Persie die miljoenen op hun bankrekening hebben staan mogen hun werk wel iets minder zwaar tillen dan ze nu doen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Waarvan akte… van misschien wel een van de grootste zeikerds in columnistenland.. Hugo Borst. Ik vind het juist goed dat Van Persie zich langs de lijn laat zien. Er staat wat op het spel. Een moment kan je seizoen, en misschien wel je baan bepalen. Wie weet is hem gewoon duidelijk gemaakt, tweede worden of vertrekken. Dan ga je niet als een zoutzak staan toekijken en alles maar accepteren. Laat die passie en strijdlust maar zien in die laatste vier wedstrijden. Anders kan je net zo goed trainer worden van Sparta.
@21, Daar ben ik het totaal niet mee eens. Het is volstrekt onacceptabel gedrag wat een aantal trainers langs de zijlijn laten zien. Vorige week heeft Van Persie al geel gekregen en stond Danny Buijs een halve minuut lang te schreeuwen en te tieren. Als trainer mag je je gerust laten gelden langs de zijlijn maar hij dient wel professioneel te blijven. Hij mag wel een voorbeeld nemen aan zijn oud trainer Sir Alex Furgesson. Kauwgom kauwend in de dug out
@Ajeto! Over Danny Buijs kan ik het nog wel met je eens zijn, die slaat de plank inderdaad regelmatig mis. Maar in de situatie waar Feyenoord nu in zit, met die druk en belangen, snap ik de emotie van Van Persie juist wel. Er staat gewoon te veel op het spel om er als een zoutzak bij te staan.
Borst heeft wel een punt. Maar als het seizoen bepaalt kan worden door de interpretatie van een scheidsrechter, en het niveau de laatste jaren van het scheidsrechtersgilde niet echt beter is geworden, dan zou je als scheidsrechter ook meer het dialoog moeten aangaan en uitleg bij bepalende wedstrijdbeslissingen. Nu geeft de ene scheids geel, de ander rood en een derde laat doorspelen. Denk aan doelpunt Utrecht tegen Telstar. De scheidsrechters zijn bepalend voor de uitslag ipv leidens aan een wedstrijd. Vergelijkbaar met blessuretijd. De ene keer 8 minuten, de andere keer minuut. Zoveel willekeur loopt op zichzelf al emoties op.
Het gedrag van trainers langs de lijn laat zien hoe groot de druk is die ze ervaren in hun functie. En ik zeg ervaren, want trainers zoals Van Persie die miljoenen op hun bankrekening hebben staan mogen hun werk wel iets minder zwaar tillen dan ze nu doen.