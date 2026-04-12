Feyenoord-fans laten zich van slechte kant zien in uitwedstrijd tegen NEC

Fans van Feyenoord keerden zich zondagmiddag massaal tegen Serdar Gözübüyük. Tijdens de wedstrijd tegen NEC klonken kwetsende spreekkoren vanuit het uitvak.

Kort nadat Gözübüyük besloot om NEC-verdediger Philippe Sandler een gele kaart te geven, eng een rode, klonk ‘Serdar, Serdar, je moeder is een hoer’ uit het uitvak. Even later zongen de fans: ‘Hey Gözübüyük vieze vuile kankerjood, hey Gözübüyük, val maar lekker dood.’

Gözübüyük speelde zondagmiddag een hoofdrol in de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord. In de 53ste minuut kon Feyenoord-spits Ayase Ueda alleen op doelman Gonzalo Crettaz af. Hij werd echter onderuit gelopen door Sandler, maar Gözübüyük zag er niets in en liet in eerste instantie doorspelen.

Artikel gaat verder onder video

Het moment zorgde voor groot ongeloof bij Feyenoord. Zowel doelman Timon Wellenreuther als trainer Van Persie kreeg een gele kaart vanwege de manier waarop zij hun beklag deden bij de arbitrage. Uiteindelijk werd Gözübüyük door de VAR tóch naar het scherm geroepen om het moment opnieuw te beoordelen.

Gözübüyük nam vervolgens de beslissing om een vrije trap toe te kennen, evenals een gele kaart voor Sandler. Rood bleef echter op zak, terwijl velen in het stadion daar wel rekening mee hielden. Het zorgde bij Van Persie opnieuw voor complete verbijstering. Minutenlang stond de coach van Feyenoord hoofdschuddend langs de zijlijn: "Dit is toch doorgebroken! Ongelofelijk", foeterde de Feyenoord-coach.

De reden voor de beslissing van Gözübüyük was vermoedelijk dat Ueda niet de volledige controle over de bal had, waardoor Sandler volgens de arbiter geen ‘100 procent’ scoringskans ontnam.

Na de VAR-check volgt slechts geel voor Philippe Sandler



— ESPN NL (@ESPNnl) April 12, 2026