Feyenoord-fans laten zich van slechte kant zien in uitwedstrijd tegen NEC

12 april 2026, 16:14
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Fans van Feyenoord keerden zich zondagmiddag massaal tegen Serdar Gözübüyük. Tijdens de wedstrijd tegen NEC klonken kwetsende spreekkoren vanuit het uitvak.

Kort nadat Gözübüyük besloot om NEC-verdediger Philippe Sandler een gele kaart te geven, eng een rode, klonk ‘Serdar, Serdar, je moeder is een hoer’ uit het uitvak. Even later zongen de fans: ‘Hey Gözübüyük vieze vuile kankerjood, hey Gözübüyük, val maar lekker dood.’

Gözübüyük speelde zondagmiddag een hoofdrol in de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord. In de 53ste minuut kon Feyenoord-spits Ayase Ueda alleen op doelman Gonzalo Crettaz af. Hij werd echter onderuit gelopen door Sandler, maar Gözübüyük zag er niets in en liet in eerste instantie doorspelen.

Het moment zorgde voor groot ongeloof bij Feyenoord. Zowel doelman Timon Wellenreuther als trainer Van Persie kreeg een gele kaart vanwege de manier waarop zij hun beklag deden bij de arbitrage. Uiteindelijk werd Gözübüyük door de VAR tóch naar het scherm geroepen om het moment opnieuw te beoordelen.

Gözübüyük nam vervolgens de beslissing om een vrije trap toe te kennen, evenals een gele kaart voor Sandler. Rood bleef echter op zak, terwijl velen in het stadion daar wel rekening mee hielden. Het zorgde bij Van Persie opnieuw voor complete verbijstering. Minutenlang stond de coach van Feyenoord hoofdschuddend langs de zijlijn: "Dit is toch doorgebroken! Ongelofelijk", foeterde de Feyenoord-coach.

De reden voor de beslissing van Gözübüyük was vermoedelijk dat Ueda niet de volledige controle over de bal had, waardoor Sandler volgens de arbiter geen ‘100 procent’ scoringskans ontnam.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sebas80
12 Reacties
77 Dagen lid
24 Likes
Sebas80
  • 3
    + 1
avatar

Misschien moeten die zogenaamde supporters van Feyenoord zichzelf eens een spiegel voorhouden….. Want dan mis je volledig de objectiviteit! Gele kaart was de enige juiste beslissing! Je zou je zelfs kunnen afvragen of het überhaupt wel 100% een overtreding was, want dat was in de herhalingen nauwelijks te zien.

EduardvanderLinden14
1 Reactie
1.124 Dagen lid
2 Likes
EduardvanderLinden14
  • 0
    + 1
avatar

Gewoon de regels volgend is het gewoon rood.

Deblauwe1
709 Reacties
1.294 Dagen lid
1.532 Likes
Deblauwe1
  • 2
    + 1
avatar

Geen wonder dat Gozobuyuk niet is aangewezen voor het WK

NillocvdPlas
5 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
NillocvdPlas
  • 2
    + 1
avatar

Op dit moment zit alles tegen bij Feyenoord. Als je kijkt naar het wedstrijdbeeld was een gelijkspel verdiend, maar dat doet niet af van deze wanvertoning van de arbitrage.

0laf
1.182 Reacties
1.294 Dagen lid
5.668 Likes
0laf
  • 1
    + 1
avatar

Gözöbüyük misdraagt zich. Abnormaal dat dit geen rood is. Hele wedstrijd warrig.

Just Me
85 Reacties
25 Dagen lid
37 Likes
Just Me
  • 0
    + 1
avatar

Dat is helaas de Rotterdamse asociale manier , sorry dat ik dit zeg.

NEC - Feyenoord

N.E.C.
1 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

