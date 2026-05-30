Live voetbal

Tijjani Reijnders onthult: hierom vertrok Pep Guardiola bij Manchester City

30 mei 2026, 09:11
Josep Guardiola Tijjani Reijnders Manchester City Southampton
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Tijjani Reijnders is in een interview met De Telegraaf ingegaan op het vertrek van Pep Guardiola bij Manchester City. De Spanjaard begon in de zomer van 2016 bij de Engelse topclub en hield het na tien seizoenen voor gezien. Reijnders is blij hem een jaar te hebben mogen meemaken.

Manchester City betaalde afgelopen zomer bijna 55 miljoen euro aan AC Milan om Reijnders naar de Premier League te halen. Guardiola was degene die zich hard maakte voor de komst van de middenvelder. Na een samenwerking van een seizoen kondigde de Spanjaard in aanloop naar de laatste wedstrijd van het seizoen aan dat hij deze zomer zou vertrekken uit het Etihad Stadium.

Artikel gaat verder onder video

Reijnders baalt ervan dat zijn samenwerking met de succestrainer na een seizoen alweer voorbij is. “Hij is een heel intense trainer en een voetbalgenie”, steekt de dertigvoudig international van wal. “Ergens is het jammer dat ik hem maar één seizoen heb kunnen meemaken. Maar het is zijn keuze.” De middenvelder deelt vervolgens de uitleg die Guardiola aan de spelersgroep heeft gegeven. “Hij heeft er de energie niet meer voor jongens te moeten teleurstellen als ze niet bij de selectie zitten of niet spelen, vertelde hij ons. Na tien jaar is het genoeg. En dat snap ik ook wel.” Reijnders benadrukt dat hij ‘intense trainer’ in positieve zin bedoelt. “Hij probeert het uiterste uit een spelersgroep te halen.”

De voormalig speler van AZ stelt dat zijn eerste seizoen in Manchester sowieso ‘speciaal’ was. “Naast de trainer namen ook Bernardo Silva en John Stones afscheid: in totaal drie personen die zo veel voor City hebben betekend. Ik ben trots en blij dat ik toch nog een jaar onder en met ze heb kunnen voetballen.” Op sportief vlak werd het ook een mooi jaar voor Reijnders, die twee prijzen wist te winnen: de League Cup en de FA Cup. “En hoewel ik tijdens de FA Cup-finale niet in actie kwam, heb ik in beide prijzen een groot aandeel gehad, omdat ik daarvoor alles heb gespeeld.”

Reijnders bereidt lichaam voor op WK

Inmiddels maakt Reijnders zich op voor zijn eerste WK. Omdat hij vorig jaar met Manchester City meedeed aan het WK voor clubs in de Verenigde Staten, heeft hij een goed beeld van de omstandigheden tijdens het toernooi van dit jaar. “Het is een kwestie van heel veel drinken en niet te veel in de zon zitten”, legt hij uit. De middenvelder is zijn lichaam nu al aan het voorbereiden. Dit doet hij door meer water te drinken dan normaal. “En in Zeist zal ik aankomende week wel even de sauna in duiken. Al ben ik persoonlijk geen fan van een sauna of een stoombad. Maar ik ga proberen die extra procentjes mee te pikken. Alles voor dat grote doel: wereldkampioen worden.”

➡️ Meer Manchester City nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Josep Guardiola

Topzaakwaarnemer voorspelt: 'Pep Guardiola neemt telefoon Ajax niet op'

  • ma 25 mei, 17:24
  • 25 mei 17:24
  • 7
Foto van Manchester City-trainer Pep Guardiola

The Athletic: 'Pep Guardiola moet Ajax redden'

  • za 23 mei, 07:55
  • 23 mei 07:55
  • 7
Tijjani Reijnders

Engelse media verrassen: shock transfer voor Tijjani Reijnders

  • vr 22 mei, 17:13
  • 22 mei 17:13
  • 1
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
28
5
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
38
44
85
2
Man City
38
42
78
3
Man Utd
38
19
71
4
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool
38
10
60

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws