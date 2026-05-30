is in een interview met De Telegraaf ingegaan op het vertrek van Pep Guardiola bij Manchester City. De Spanjaard begon in de zomer van 2016 bij de Engelse topclub en hield het na tien seizoenen voor gezien. Reijnders is blij hem een jaar te hebben mogen meemaken.

Manchester City betaalde afgelopen zomer bijna 55 miljoen euro aan AC Milan om Reijnders naar de Premier League te halen. Guardiola was degene die zich hard maakte voor de komst van de middenvelder. Na een samenwerking van een seizoen kondigde de Spanjaard in aanloop naar de laatste wedstrijd van het seizoen aan dat hij deze zomer zou vertrekken uit het Etihad Stadium.

Reijnders baalt ervan dat zijn samenwerking met de succestrainer na een seizoen alweer voorbij is. “Hij is een heel intense trainer en een voetbalgenie”, steekt de dertigvoudig international van wal. “Ergens is het jammer dat ik hem maar één seizoen heb kunnen meemaken. Maar het is zijn keuze.” De middenvelder deelt vervolgens de uitleg die Guardiola aan de spelersgroep heeft gegeven. “Hij heeft er de energie niet meer voor jongens te moeten teleurstellen als ze niet bij de selectie zitten of niet spelen, vertelde hij ons. Na tien jaar is het genoeg. En dat snap ik ook wel.” Reijnders benadrukt dat hij ‘intense trainer’ in positieve zin bedoelt. “Hij probeert het uiterste uit een spelersgroep te halen.”

De voormalig speler van AZ stelt dat zijn eerste seizoen in Manchester sowieso ‘speciaal’ was. “Naast de trainer namen ook Bernardo Silva en John Stones afscheid: in totaal drie personen die zo veel voor City hebben betekend. Ik ben trots en blij dat ik toch nog een jaar onder en met ze heb kunnen voetballen.” Op sportief vlak werd het ook een mooi jaar voor Reijnders, die twee prijzen wist te winnen: de League Cup en de FA Cup. “En hoewel ik tijdens de FA Cup-finale niet in actie kwam, heb ik in beide prijzen een groot aandeel gehad, omdat ik daarvoor alles heb gespeeld.”

Reijnders bereidt lichaam voor op WK

Inmiddels maakt Reijnders zich op voor zijn eerste WK. Omdat hij vorig jaar met Manchester City meedeed aan het WK voor clubs in de Verenigde Staten, heeft hij een goed beeld van de omstandigheden tijdens het toernooi van dit jaar. “Het is een kwestie van heel veel drinken en niet te veel in de zon zitten”, legt hij uit. De middenvelder is zijn lichaam nu al aan het voorbereiden. Dit doet hij door meer water te drinken dan normaal. “En in Zeist zal ik aankomende week wel even de sauna in duiken. Al ben ik persoonlijk geen fan van een sauna of een stoombad. Maar ik ga proberen die extra procentjes mee te pikken. Alles voor dat grote doel: wereldkampioen worden.”