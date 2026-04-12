Robin van Persie is furieus: 'Dit is donkerrode kaart'

Robin van Persie is van mening dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük een schandalige beslissing heeft genomen door Philippe Sandler niet met rood van het veld te sturen. Dat liet de Feyenoord-coach na het gelijkspel bij NEC (1-1) weten bij ESPN.

Gözübüyük speelde zondagmiddag een hoofdrol in de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord. In de 53ste minuut kon Feyenoord-spits Ayase Ueda alleen op doelman Gonzalo Crettaz af, maar hij werd onderuit gelopen door verdediger Philippe Sandler. Gözübüyük zag er niets in en liet in eerste instantie doorspelen, maar werd door de VAR alsnog naar het scherm geroepen. De arbiter besloot vervolgens een vrije trap en een gele kaart toe te kennen, maar rood bleef op zak.

Van Persie begrijpt daar niets van: "Dit is een donkerrode kaart", stelde de coach van de Rotterdammers, die zelf geel kreeg vanwege zijn hevige protest. "Wat hij hierover tegen mij zei? Niets. Ik vind het ongelooflijk. Dit is dramatisch en zou niet moeten kunnen op dit niveau."

Ondanks het puntenverlies was Van Persie te spreken over de inzet: "Het was een taaie wedstrijd voor beide teams en de passie droop er vanaf. Ik ben trots op de spelers. Ze hebben geknokt en elk duel gespeeld. Ook in balbezit deden we goede dingen. Dan hoop je op een extra goal en dan is het verschrikkelijk dat je die tegentreffer zo laat incasseert tegen krijgt uit een voorzet. Dat kan gebeuren, maar leuk is anders. Ik reken mijn spelers dit echter niet aan; ze hebben het van begin tot eind supergoed gedaan."