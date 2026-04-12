Ahmedhodzic meldt zich boos op Instagram na NEC - Feyenoord

12 april 2026, 17:28
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Anel Ahmedhodzic heeft direct na de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord (1-1) van zich laten horen op Instagram. De verdediger, die vanwege een blessure niet tot de selectie van Feyenoord behoorde, toont zijn onvrede over het uitblijven van een rode kaart voor NEC.

In de 53ste minuut kon Feyenoord-spits Ayase Ueda alleen op doelman Gonzalo Crettaz af. Hij werd echter onderuit gelopen door Sandler, maar Serdar Gözübüyük zag er niets in en liet in eerste instantie doorspelen.

Het moment zorgde voor groot ongeloof bij Feyenoord. Zowel doelman Timon Wellenreuther als trainer Van Persie kreeg een gele kaart vanwege de manier waarop zij hun beklag deden bij de arbitrage. Uiteindelijk werd Gözübüyük door de VAR tóch naar het scherm geroepen om het moment opnieuw te beoordelen.

Gözübüyük nam vervolgens de beslissing om een vrije trap toe te kennen, evenals een gele kaart voor Sandler. Rood bleef echter op zak, terwijl velen in het stadion daar wel rekening mee hielden. Het zorgde bij Van Persie opnieuw voor complete verbijstering. Minutenlang stond de coach van Feyenoord hoofdschuddend langs de zijlijn: "Dit is toch doorgebroken! Ongelofelijk", foeterde de Feyenoord-coach.

De reden voor de beslissing van Gözübüyük was vermoedelijk dat Ueda niet de volledige controle over de bal had, waardoor Sandler volgens de arbiter geen ‘100 procent’ scoringskans ontnam.

Ahmedhodzic baalt van beslissing

De 27-jarige Ahmedhodzic zag het moment eveneens hoofdschuddend aan. “Ongelooflijk...", schrijft hij op Instagram. "Er is een VAR en toch wordt de verkeerde beslissing genomen? 😡 In welke wereld is dit geen rode kaart?"

Trainer Robin van Persie sprak na afloop van een 'donkerrode kaart'. "Ik vind het ongelooflijk. Dit is dramatisch en zou niet moeten kunnen op dit niveau", zei hij tegen ESPN.

NEC - Feyenoord

N.E.C.
1 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (26 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
26
0
2024/2025
Sheff Utd
41
3
2023/2024
Sheff Utd
31
2
2022/2023
Sheff Utd
34
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

