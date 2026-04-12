heeft direct na de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord (1-1) van zich laten horen op Instagram. De verdediger, die vanwege een blessure niet tot de selectie van Feyenoord behoorde, toont zijn onvrede over het uitblijven van een rode kaart voor NEC.

In de 53ste minuut kon Feyenoord-spits Ayase Ueda alleen op doelman Gonzalo Crettaz af. Hij werd echter onderuit gelopen door Sandler, maar Serdar Gözübüyük zag er niets in en liet in eerste instantie doorspelen.

Het moment zorgde voor groot ongeloof bij Feyenoord. Zowel doelman Timon Wellenreuther als trainer Van Persie kreeg een gele kaart vanwege de manier waarop zij hun beklag deden bij de arbitrage. Uiteindelijk werd Gözübüyük door de VAR tóch naar het scherm geroepen om het moment opnieuw te beoordelen.

Gözübüyük nam vervolgens de beslissing om een vrije trap toe te kennen, evenals een gele kaart voor Sandler. Rood bleef echter op zak, terwijl velen in het stadion daar wel rekening mee hielden. Het zorgde bij Van Persie opnieuw voor complete verbijstering. Minutenlang stond de coach van Feyenoord hoofdschuddend langs de zijlijn: "Dit is toch doorgebroken! Ongelofelijk", foeterde de Feyenoord-coach.

De reden voor de beslissing van Gözübüyük was vermoedelijk dat Ueda niet de volledige controle over de bal had, waardoor Sandler volgens de arbiter geen ‘100 procent’ scoringskans ontnam.

Ahmedhodzic baalt van beslissing

De 27-jarige Ahmedhodzic zag het moment eveneens hoofdschuddend aan. “Ongelooflijk...", schrijft hij op Instagram. "Er is een VAR en toch wordt de verkeerde beslissing genomen? 😡 In welke wereld is dit geen rode kaart?"

Trainer Robin van Persie sprak na afloop van een 'donkerrode kaart'. "Ik vind het ongelooflijk. Dit is dramatisch en zou niet moeten kunnen op dit niveau", zei hij tegen ESPN.

Na de VAR-check volgt slechts geel voor Philippe Sandler :large_yellow_square::eyes:



Eens of oneens?#necfey pic.twitter.com/mO5XWo5UcP — ESPN NL (@ESPNnl) April 12, 2026