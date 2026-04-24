John Heitinga speelt mogelijk een belangrijke rol in de zoektocht naar een opvolger van Dennis te Kloese bij Feyenoord. De technisch directeur vertrekt per 1 juli uit De Kuip. Giovanni van Bronckhorst wordt genoemd als mogelijke nieuwe td, maar dat hangt dan wel af van zijn status bij Liverpool.

Donderdagmiddag werd bekend dat Te Kloese na 4,5 jaar afscheid gaat nemen van Feyenoord. Ondertussen worden meerdere namen genoemd als opvolger, onder meer die van Robert Eenhoorn, Kees van Wonderen en Van Bronckhorst. Laatstgenoemde is onderwerp van gesprek in Kick-off van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

“De naam van Van Bronckhorst zingt al een tijd rond, ook omdat we weten dat hij niet eeuwig bij Liverpool zal blijven. Bovendien staat John Heitinga er nog steeds goed op bij Liverpool, die zou zó de plek van Van Bronckhorst kunnen overnemen mocht hij vertrekken naar Feyenoord”, vertelt Marcel van der Kraan.

Heitinga was in seizoen 2024/25 assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool. De oud-verdediger werd gewaardeerd op Anfield, maar koos aan het begin van dit seizoen voor een terugkeer bij Ajax. Dat avontuur pakte belabberd uit, waarna ontslag volgde. Daarna werd hij assistent-trainer bij Tottenham, maar ook daar was Heitinga slechts een maand werkzaam, omdat hij solidair was aan Thomas Frank toen hij zijn congé kreeg.

Van der Kraan vervolgt: “Ook zit de familie van Van Bronckhorst in Nederland, dus hij zal niet nog jaren bij Liverpool blijven. Zijn hart ligt bij Feyenoord. Hij is trainer, speler en assistent geweest, én hij heeft een heel goede band met Dick Advocaat”, zegt de Feyenoord-watcher, die verwacht dat Advocaat behouden blijft als adviseur bij Feyenoord.

Ook denkt de journalist dat Van Bronckhorst nuttig kan zijn wegens zijn staat van dienst op internationaal podium. “Hij heeft een enorme status als je met andere clubs moet praten over spelers. Op dat punt is het een goed plan.”