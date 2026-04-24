Het is niet ondenkbaar dat er komende zomer de nodige mutaties gaan plaatsvinden bij Feyenoord. Terwijl algemeen directeur Dennis te Kloese per 1 juli vertrekt, lijkt ook een vertrek van assistent-trainer René Hake realistisch.

In een analyse van het Algemeen Dagblad schrijft Feyenoord-watcher Mikos Gouka dat er intern rekening wordt gehouden met een zomers afscheid van Hake: “In de Kuip sluiten ze niet uit dat René Hake, de rechterhand van Robin van Persie, straks weer ergens als hoofdtrainer aan de slag gaat", zo schrijft hij.

Hake was de afgelopen jaren voornamelijk actief als assistent-trainer (onder meer bij Manchester United en Feyenoord), maar beschikt over de nodige ervaring als hoofdcoach in de Eredivisie. Om die reden is hij een interessante optie voor Nederlandse clubs die voor volgend seizoen een nieuwe eindverantwoordelijke zoeken.

Of Hake vertrekt is nog maar de vraag, maar het vertrek van een andere trainer bij Feyenoord staat al vast. Pascal Bosschaart, de coach van Jong Feyenoord, heeft onlangs aangekondigd dat hij na afloop van het huidige seizoen elders aan de slag zal gaan om zijn vaardigheden verder te ontwikkelen.