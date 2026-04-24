René Hake dreigt Feyenoord deze zomer te verlaten

24 april 2026, 10:29
René Hake en Robin van Persie op de Feyenoord-bank
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Het is niet ondenkbaar dat er komende zomer de nodige mutaties gaan plaatsvinden bij Feyenoord. Terwijl algemeen directeur Dennis te Kloese per 1 juli vertrekt, lijkt ook een vertrek van assistent-trainer René Hake realistisch.

In een analyse van het Algemeen Dagblad schrijft Feyenoord-watcher Mikos Gouka dat er intern rekening wordt gehouden met een zomers afscheid van Hake: “In de Kuip sluiten ze niet uit dat René Hake, de rechterhand van Robin van Persie, straks weer ergens als hoofdtrainer aan de slag gaat", zo schrijft hij.

Hake was de afgelopen jaren voornamelijk actief als assistent-trainer (onder meer bij Manchester United en Feyenoord), maar beschikt over de nodige ervaring als hoofdcoach in de Eredivisie. Om die reden is hij een interessante optie voor Nederlandse clubs die voor volgend seizoen een nieuwe eindverantwoordelijke zoeken.

Of Hake vertrekt is nog maar de vraag, maar het vertrek van een andere trainer bij Feyenoord staat al vast. Pascal Bosschaart, de coach van Jong Feyenoord, heeft onlangs aangekondigd dat hij na afloop van het huidige seizoen elders aan de slag zal gaan om zijn vaardigheden verder te ontwikkelen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
dilima1966
3.476 Reacties
1.047 Dagen lid
16.998 Likes
dilima1966
Dat was al overduidelijk die gaat terug naar fc Twente

Feyenoord - Groningen

Feyenoord
16:30
FC Groningen
Wordt gespeeld op 25 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

René Hake

René Hake
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 54 jaar (18 dec. 1971)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

