Feyenoord concreet voor Mexicaanse middenvelder Denzell Garcia

23 april 2026, 18:55
Denzell Garcia
Foto: © Imago
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Feyenoord houdt de transfermarkt in Mexico nadrukkelijk in de gaten en heeft volgens 1908.nl concrete interesse in Denzell García. De 22-jarige defensieve middenvelder staat momenteel onder contract bij FC Juárez en geldt in De Kuip als een serieuze optie voor de komende transferperiode. De Rotterdamse club wil de selectie voor komend seizoen voorzien van een kwaliteitsimpuls op het middenveld, zeker met het oog op de Europese ambities.

De komst van García wordt als een realistische optie gezien. De Mexicaan vertegenwoordigt een geschatte marktwaarde van ongeveer 4,5 miljoen euro. Dit seizoen kwam de middenvelder vijftien keer in actie voor zijn club, waarbij hij goed was voor twee doelpunten en twee assists. Bovendien is de tweevoudig international erop gebrand om een plek bij de nationale ploeg veilig te stellen met het oog op het naderende WK, dat mede in zijn eigen land wordt georganiseerd.

De zoektocht naar versterkingen vindt plaats in een uiterst onrustige periode voor de Stadionclub. Feyenoord staat aan de vooravond van een grote bestuurlijke herorganisatie. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese trekt per 1 juli de deur achter zich dicht, nadat eerder technisch manager Mark Ruijl al de overstap maakte naar stadgenoot Excelsior Rotterdam. Of het vertrek van Te Kloese, wie een groot netwerk heeft in Mexico, invloed heeft op de komst van het Mexicaanse talent is onduidelijk. 

Denzell García

Denzell García
FC Juárez
Team: Juárez
Leeftijd: 22 jaar (15 aug. 2003)
Positie: M (C), V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Juárez
32
3
2024/2025
Juárez
21
0
2023/2024
Juárez
27
1
2022/2023
Juárez
18
1

