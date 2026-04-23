Kijkers nemen Jeroen Manschot én Rome-Jayden Owusu-Oduro onder vuur: ‘Hij is een schande!’

23 april 2026, 20:21
Jeroen Manschot Rome-Jayden Owusu-Oduro Go Ahead Eagles AZ
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een opmerkelijk moment donderdagavond in het competitieduel tussen Go Ahead Eagles en AZ. Scheidsrechter Jeroen Manschot keurde op slag van rust een doelpunt van Go Ahead Eagles af en dat leidt tot veel discussie.

Go Ahead Eagles dacht in de 38ste minuut van de wedstrijd de score te openen tegen AZ. Een inzet van Søren Tengstedt werd gesmoord door een verdediger van AZ, waarna de hoge bal een prooi leek te worden voor doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Go Ahead Eagles-spits Stefán Ingi Sigurdarson zag zijn kans echter schoon en ging het luchtduel aan met de keeper van AZ. Owusu-Oduro liet de bal los, Sigurdarson kreeg het leder op het hoofd en de bal belandde in het doel van AZ. Manschot keurde de treffer echter meteen af, omdat de spits een overtreding zou hebben begaan op Owusu-Oduro.

Diverse spelers van Go Ahead Eagles beklaagden zich meteen bij Manschot. De arbiter zocht contact met videoscheidsrechter (VAR) Alex Bos, maar had uiteindelijk niet lang nodig en keurde het doelpunt definitief af.

Gertjan Verbeek analyseert het duel in De Adelaarshorst namens ESPN. Hij kan wel leven met de beslissing van Manschot: “Een keeper die in de lucht hangt, is weinig stabiel. Er is contact en dan kun je zo’n bal inderdaad loslaten. Hij springt met zijn bovenarm wat tegen de keeper aan. De keeper heeft weinig stabiliteit, omdat hij in de lucht hangt”

“Hij kan zich iets meer als een kerel verweren”, vervolgt de trainer in ruste. “Maar ik kan me wel voorstellen dat de scheidsrechter hiervoor fluit. Als hij de goal niet afkeurt, zou ik ook zeggen: het is bijna niks. Maar er is contact, dus hij kan hem affluiten en dat doet hij.”

Het moment leidt ook op X tot veel discussie. Kijkers van het duel lijken het echter niet unaniem eens te worden over de beslissing van Manschot om het doelpunt af te keuren:

Rome-Jayden Owusu-Oduro

Rome-Jayden Owusu-Oduro
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (2 jul. 2004)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
19
0
2025/2026
Jong AZ
1
0
2024/2025
AZ
30
0
2024/2025
Jong AZ
2
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Groningen
30
5
42
10
Sparta
31
-17
42
11
Go Ahead
30
5
36
12
Fortuna
30
-11
36
13
PEC
30
-20
34

