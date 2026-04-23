Echteld over flink gewijzigd AZ na feestelijke week

AZ verschijnt donderdagavond met een flink gewijzigde opstelling aan de aftrap. Na de bekerwinst op NEC van zondag en de huldiging van dinsdag kiest de Alkmaarse ploeg voor maar liefst zeven andere basisspelers. Parrot, Clasie en Koopmeiners zijn er helemaal niet bij en Daal, Goes en Smit beginnen op de bank. Verder viel Mees de Wit vlak voor de wedstrijd nog uit met een blessure.

Trainer Lee-Roy Echteld gaf vooraf bij ESPN openlijk toe dat de feestdagen hun sporen hebben nagelaten. “De jongens zijn er erger aan toe dan ik,” zei hij met een glimlach. “Ik heb wel wat meegedronken, maar niet veel. De ontlading was heel groot. Zo lang geen prijs, het was fantastisch om te zien wat het deed met de mensen.” Mees de Wit, die aanvankelijk zou gaan spelen, viel vlak voor de start nog uit met last van zijn enkel. Echteld had een goede verklaring voor de blessure. "Te veel gesprongen de laatste dagen denk ik", zei de trainer met een knipoog.

Door alle festiviteiten is er weinig tijd geweest om zich voor te bereiden op het duel. “We hebben niet veel getraind, de jongens waren te druk met feesten,” erkende Echteld. “Maar we staan wel gewoon goed op het veld.” De vele wijzigingen in de basiself zijn volgens de trainer dan ook noodgedwongen. “Het is wel anders een opstelling maken dan normaal. Je kijkt wie er echt slecht aan toe is,” legde hij uit. “Clasie, Koopmeiners en Parrot hebben alles gegeven in die beker en die hebben de rust gewoon nodig.”

Ondanks de aangepaste ploeg wil AZ zich wel van zijn professionele kant laten zien. Echteld benadrukte dat de supporters daar recht op hebben. “Als we snel achter komen, dan vind ik dat niet kunnen. Je kunt het niet maken tegenover de fans die hier met de bus komen. Je moet gewoon goed op het veld staan.”

Na dagen van feestgedruis is het voor AZ dus direct weer schakelen naar de realiteit van het voetbal, met een gehavende maar gemotiveerde ploeg die het seizoen zo goed mogelijk wil vervolgen.