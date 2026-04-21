Johan Derksen laat zich opnieuw op opmerkelijke wijze uit over Habtamu de Hoop. In Vandaag Inside benoemt de oud-voetballer plots de huidskleur van het Kamerlid van Progressief Nederland, waarna presentator Wilfred Genee hem terechtwijst.

In Vandaag Inside reageert Derksen op beelden van een debat in de Tweede Kamer. Habtamu de Hoop van Progressief Nederland vroeg minister Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wat een middenhuurwoning op dit moment kost. De minister had het antwoord niet paraat en bleef liefst twaalf seconden stil.

Derksen wijst in Vandaag Inside naar het verleden van de D66-politica als opperofficier in de Nederlandse Koninklijke Luchtmacht. “Dit zal voor die vrouw een heel erge confrontatie zijn. Zij is natuurlijk een big star in het leger. Iedereen knikt en salueert voor haar. Nu komt ze ergens waar een Friese jongen met een donkere huidskleur haar alle hoeken van de kamer laat zien.” Presentator Genee grijpt in: “Dat laatste hoeft er niet bij, volgens mij.”

Derksen raakte eerder al in opspraak voor de manier waarop hij sprak over De Hoop. "Iemand die in Friesland is geboren, die heeft het recht om erover te praten. Hij is toch geen Fries. Ik ben toch ook geen Surinamer", zei hij in 2024, toen De Hoop sprak over het vrijmaken van budget voor het bevorderen van de Friese taal.

De Hoop werd geboren in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, waar hij in een café te vondeling werd gelegd. Politieagenten brachten hem naar een weeshuis en acht maanden na zijn geboorte werd De Hoop geadopteerd door een stel uit Friesland. Hij groeide op in het dorp Wommels en zat tussen 2018 en 2021 in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.

Het Openbaar Ministerie boog zich toen over de uitspraken. Besloten werd om Derksen niet te vervolgen, omdat De Hoop zelf geen aangifte deed tegen de uitspraken van de voormalig voetballer van Go Ahead Eagles en Haarlem. De uitspraken van Derksen werden door het OM wel gekwalificeerd als beledigend.

