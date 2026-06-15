Feyenoord gaat ‘honderd procent zeker’ in zee met Sipke Hulshoff en Giovanni van Bronckhorst, zo meldt Feyenoord Transfermarkt op X. De twee voormalig assistenten van Arne Slot bij Liverpool moeten als duo gaan werken in De Kuip. Volgens Fabrizio Romano zal Van Bronckhorst officieel als hoofdtrainer worden aangesteld met Hulshoff als belangrijke assistent.

Zaterdag kwam het nieuws naar buiten dat Feyenoord Hulshoff nadrukkelijk in beeld heeft als opvolger van Robin van Persie. De Fries is jarenlang assistent van Slot geweest bij Feyenoord en Liverpool, terwijl hij ook een tijd assistent van Ronald Koeman is geweest bij Oranje. De Rotterdammers zouden daarnaast denken aan een terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als assistent-trainer, zo werd zaterdag geschreven.

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Inmiddels blijkt dat de vork iets anders in de steel zit. Volgens Feyenoord Transfermarkt is het inmiddels honderd procent zeker dat beide trainers aan de slag gaan in De Kuip, maar zullen ze een trainersduo gaan vormen. Op dit moment zouden de laatste details worden doorgesproken en wordt op korte termijn een aanstelling verwacht.

Met deze aanstelling zou Feyenoord twee oude bekenden verwelkomen. Hulshoff was in 2021/22 actief als trainer bij het Onder 21-elftal in Rotterdam en werd daarna doorgeschoven om als assistent van Slot te acteren bij het eerste. Van Bronckhorst was op zijn beurt tussen 2015 en 2019 al hoofdtrainer in De Kuip. In die periode wist hij een landstitel, twee KNVB Bekers en twee Johan Cruijff Schalen te winnen.