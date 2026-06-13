Geweld overschaduwt Feyenoord-evenement: slachtoffers raken zwaargewond

Een zaalvoetbaltoernooi voor Feyenoord-supporters is vorig jaar november volledig uit de hand gelopen. Tijdens de finale in het Topsportcentrum naast De Kuip raakten meerdere deelnemers ernstig gewond, meldt het Algemeen Dagblad. Eén slachtoffer werd knock-out geslagen, een ander liep een gebroken kaak op en een derde brak zijn been en voet. Inmiddels zijn vier verdachten aangehouden, terwijl de politie nog op zoek is naar een vijfde betrokkene.

"Het is betreurenswaardig dat een verder prima verlopen evenement zo is geëindigd’’, reageert Feyenoord op de gebeurtenissen. De club organiseert dergelijke evenementen om het contact met supporters te onderhouden en de onderlinge band binnen de achterban te versterken.

Finale mondt uit in geweld

Tijdens de finale op vrijdag 21 november 2025 sloeg de sfeer echter volledig om. Volgens de politie liep de spanning gedurende de wedstrijd steeds verder op.

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"Tijdens de wedstrijd gaat het er steeds feller aan toe. Er worden diverse overtredingen gemaakt waardoor de vlam in de pan slaat", beschrijft de politie de finale. "Spelers van het ene team vallen spelers van het andere team aan en gaan achter hen aan."

De confrontatie zorgde voor paniek. Eén van de slachtoffers probeerde aan het geweld te ontkomen door weg te rennen. Daarbij sprong hij in een trappengat naar beneden en raakte zwaargewond. Vervolgens kreeg hij meerdere klappen te verwerken en liep hij verschillende breuken op aan zijn been en voet. Een andere speler werd knock-out geslagen, terwijl een derde deelnemer een gebroken kaak opliep.

Politie zoekt nog één verdachte

Na onderzoek door een gespecialiseerd rechercheteam dat zich bezighoudt met voetbalgerelateerde misdrijven, zijn vier verdachten aangehouden. De politie probeert daarnaast nog de identiteit van een vijfde verdachte vast te stellen. Van deze man is inmiddels een onherkenbaar gemaakte foto verspreid. Hij krijgt vooralsnog de mogelijkheid om zichzelf te melden.

Feyenoord houdt zich vanwege het lopende onderzoek op de vlakte. "De uitkomst van het politieonderzoek kan mede bepalen of een toernooi zoals dit in de toekomst op dezelfde wijze georganiseerd kan worden."

Het is bovendien niet de eerste keer dat een door de Supporters Liaison Officers (SLO) van Feyenoord georganiseerd evenement eindigt in geweld. De SLO’ers fungeren als verbinding tussen de club en de achterban. Tijdens een toernooi in De Kuip in juni 2024 werd een scheidsrechter mishandeld nadat hij een rode kaart had uitgedeeld.

Volgens de beschrijving kreeg de arbiter eerst een trap van een speler, waarna een andere deelnemer hem duwde en hem vervolgens nog een klap gaf terwijl hij al op de grond lag. De gevolgen waren aanzienlijk: het slachtoffer besloot te stoppen als scheidsrechter. De twee betrokken verdachten kregen uiteindelijk taakstraffen van 150 uur opgelegd.