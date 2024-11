‘Feyenoord probeerde aangifte tegen te houden na mishandeling in De Kuip’

Feyenoord heeft geprobeerd om een aangifte tegen twee leden van de harde kern wegens mishandeling tegen te houding. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en het BNNVARA-programma BOOS. Een scheidsrechter die tijdens een supporterstoernooi in De Kuip werd mishandeld, is door een medewerker van de afdeling Supporterszaken gevraagd om het geweldsincident ‘buiten justitie om’ op te lossen. Daar ging het slachtoffer niet op in.

De toen 21-jarige Feyenoord-supporter droomde ervan om een wedstrijd te fluiten in De Kuip. Een vriend van hem vertelde dat er nog scheidsrechters werden gezocht voor tijdens het supporterstoernooi. Daar hoefde hij niet lang over te na te denken, schrijft het NRC. “Hij fluit op een zondagmiddag in juni van dit jaar meerdere wedstrijdjes. In de Kuip leidt hij een duel waarin een team van de Rotterdam Radicals speelt. Dat is een supportersgroepering, geleid door een prominente hooligan.”

Na een tegendoelpunt kan een van de spelers van Radicals zich niet beheersen en schopt een tegenstander na. De scheidsrechter besluit er wat van te zeggen, waarna de agressie zich tegen hem richt. “De aanvoerder van de Rotterdam Radicals begint hem uit te schelden. ‘Kankermongool’ zou hij hebben gezegd. En ‘kankerhomo’”, schrijft de krant. De scheidsrechter bestraft de aanvoerder daarop met een rode kaart, waarna hij op hem afloopt en hem tegen de grond schopt.

Vervolgens rent er een andere speler op hem af, terwijl hij op de grond ligt. Diegene slaat hem op zijn hoofd, net boven zijn slaap. “Ik dacht toen: dit is het einde”, vertelt de scheidsrechter tegenover de krant. “Dit ga ik niet overleven.” Aan het geweldsincident houdt de scheidsrechter, die uit angst voor vergelding anoniem wil blijven, een hersenschudding en verwondingen aan zijn hoofd en been over.

Hoewel de scheidsrechter niet weet wie hem heeft aangevallen, kan hij de mannen zo aanwijzen. Er zijn namelijk foto’s gemaakt van het toernooi. Hij heeft diezelfde dag aangifte gedaan bij de politie. Een dag later had hij contact met een medewerker van Feyenoord die betrokken was bij de organisatie van het toernooi. "Die medewerker is vanaf eind vorig jaar in dienst van Feyenoord getreden als Supporters Liaison Officer (SLO) en fancoach. In die functie moet hij ‘een brug’ vormen tussen de harde kern en de club, zodat er geen problemen ontstaan. De SLO’er wil volgens de scheidsrechter geen namen geven van de deelnemers en brengt hem ook niet in contact met anderen binnen Feyenoord die hem verder kunnen helpen”, schrijft het NRC.

Vervolgens vraagt de Feyenoord-medewerker een kleine week later aan de scheidsrechter of hij in gesprek wil met het team van de Rotterdam Radicals. NRC heeft ook nog een appje in handen dat daarop volgde. “Mijn rol als fancoach wordt wel op de proef gesteld zo”, klinkt het, waarna er gevraagd wordt of er ‘een andere manier’ is ‘om het op te lossen buiten justitie om’. Tot grote verbazing van de scheidsrechter. In plaats van hulp probeert Feyenoord hem juist te bewegen om zijn aangifte in te trekken. Hij gaat dan ook niet in op het voorstel.

Tweetal Rotterdam Radicals voor de rechter

Ondanks de poging van Feyenoord om het 'buiten justitie' op te lossen, komt de zaak wel voor. NRC weet te melden dat er volgende week twee mannen voor de rechter komen voor het aanvallen van de scheidsrechter. De krant schrijft dat het gaat om Daman K. en Toon K. Beiden worden ze verdacht van openlijke geweldpleging en het medeplegen van mishandeling.

Feyenoord hult zich in nevelen

Na het laatste appje vernam de scheidsrechter niets meer van Feyenoord. De Rotterdammers willen ook niet ingaan op vragen van NRC over de kwestie. Wel plaatste het Instagramaccount van de afdeling supporterszaken een foto van de winnaars van het supporterstoernooi. “Een mooie sportieve middag”, valt erbij te lezen.

Reactie van Feyenoord

In de aanloop naar de uitzending kwam Feyenoord al met een uitgebreid statement. De club zei een 'eenzijdig beeld' te verwachten, 'mede op basis van een toegezonden vragenlijst met negatieve insteek'. Feyenoord benadrukte de eigen successen in het verminderen van incidenten, boetes en het verbeteren van de wedstrijdbeleving. Feyenoord zet zich in voor een gastvrije en veilige omgeving voor alle supporters, met een cruciale rol voor de afdeling Supporterszaken en de Supporters Liaison Officer (SLO). Deze onderhouden nauwe contacten met diverse supportersgroepen, wat spanningen voorkomt en oplossingen bevordert.

Daarnaast investeert Feyenoord jaarlijks miljoenen in veiligheid en gastvrijheid, met honderden extra medewerkers per wedstrijd. Ook claimt de club een voortrekkersrol in de bestrijding van discriminatie en antisemitisme, onder meer via educatieve workshops en samenwerkingen met organisaties als de Anne Frank Stichting. Internationaal wordt Feyenoord erkend om deze aanpak, zoals blijkt uit uitnodigingen voor VN- en Europese bijeenkomsten.

