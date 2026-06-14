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‘Feyenoord meldt zich met serieuze aanbieding bij Mika Mármol, ook PSV geïnteresseerd’

14 juni 2026, 14:42   Bijgewerkt: 15:13
Devy Rigaux
Foto: © Feyenoord ONE
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord zet in op de komst van Mika Mármol, zo weet FR12. De transfervrije Spanjaard heeft een ‘serieuze aanbieding’ op zak en kan dus de overstap maken naar Rotterdam-Zuid. Mármol is een linksbenige centrumverdediger die ook als linksback kan spelen. Volgens Mounir Boualin van SoccerNews houdt ook PSV zijn situatie in de gaten.

Feyenoord wil deze zomer de verdediging versterken en technisch directeur Dévy Rigaux is daarvoor uitgekomen bij Mármol, zo meldt FR12. De 24-jarige mandekker stond de afgelopen jaren onder contract bij Las Palmas, dat uitkomt op het tweede Spaanse niveau. In die competitie zou Mármol een van de beste verdedigers zijn. Deze zomer loopt zijn verbintenis af, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club.

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Een van de mogelijke bestemmingen van Mármol is Feyenoord. De Rotterdammers zouden de verdediger inmiddels een serieuze aanbieding hebben gedaan, maar het is afwachten of hij daadwerkelijk naar De Kuip komt. Feyenoord zou namelijk de nodige concurrentie hebben in de strijd om zijn handtekening. Olympiakos zou ook concrete interesse hebben, terwijl meerdere ploegen uit Duitsland hem ook in de gaten houden.

Mármol doorliep zijn jeugdopleiding bij FC Barcelona, maar liet die club in 2022 achter zich voor een avontuur bij FC Andorra. Na een jaar in de dwergstaat betaalde Las Palmas bijna twee miljoen euro voor Mármol. In drie seizoenen kwam hij tot 107 wedstrijden voor de club op de Canarische Eilanden. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt Mármol momenteel een transferwaarde van 8,2 miljoen euro.

PSV 'lichtelijk geïnteresseerd'

Naast Feyenoord heeft ook PSV Mármol op de lijst staan, zo stelt Boualin. De Eindhovenaren hadden in eerste instantie serieuze belangstelling, maar inmiddels zou de interesse 'op een laag pitje' staan, aldus de transferjournalist. Wel houdt de landskampioen de situatie rondom Mármol nog altijd in de gaten, waardoor PSV 'lichtelijk geïnteresseerd' blijft.

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Mika Mármol

Mika Mármol
Las Palmas
Team: Las Palmas
Leeftijd: 24 jaar (1 jul. 2001)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Las Palmas
6
0
2024/2025
Las Palmas
30
0
2023/2024
Las Palmas
36
0
2022/2023
FC Andorra
37
1

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